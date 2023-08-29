У Криму новий приліт по окупантах, до місця вибуху помчали швидкі (відео)

Псевдовлада запевняє, що "здетонувала трава"

У районі населеного пункту Оленівка у тимчасово окупованому Криму, де нещодавно було майстерно знищено важливу техніку ворога, пролунав черговий вибух. На даний момент з’явилися перші подробиці.

Інформацію про подію повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" у вівторок, 29 серпня. Також було опубліковано відео, на якому видно стовпи диму, що здіймаються в небо після удару.

"А поряд з Оленівкою знову прилетіло, було чути глухий вибух", — йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що до місця події терміново помчали карети швидкої допомоги. Це, своєю чергою, свідчить про те, що внаслідок події, ймовірно, є постраждалі. Однак подробиці поки що встановлюються.

Водночас колаборант олег крючков, який видає себе за "радника глави уряду Криму" у своєму Telegram-каналі заявив, що в Оленівці нібито спалахнула трава.

"По Оленівці. Горить трава у степу. Працює МНС. Довіряйте лише офіційним джерелам", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 серпня в українській розвідці підтвердили удари по Оленівці. Було повідомлено, що внаслідок вибухового сюрпризу для ворога було знищено зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф", встановлені на ній ракети, а також особовий склад.