В россии прозвучали взрывы у границы с Эстонией: что произошло (фото, видео)

Сообщается об атаке неизвестных БПЛА

В российском Пскове в районе местного аэропорта прозвучала серия взрывов, а горожане сообщили, что оттуда поднимается столб дыма.

Как сообщил telegram-канал Baza, очевидцы также сообщили, что в районе происшествия были слышны звуки похожие на автоматную стрельбу. Официальной информации пока не поступало, однако появились сообщения, что город подвергся налету неизвестных беспилотников, а стрельба была попыткой их сбить.

По предварительной информации атака началась примерно в 23:40 по местному времени, а всего в ней участвовали около 10 летательных аппаратов. Сколько из них достигли цели не сообщается, но по предварительным данным два самолета получили повреждения.

Тем временем, в сети начали появляться видео того, как происходил удар.

Как известно, Псков находится на западной границе россии неподалеку от Эстонии и Латвии. В городе располагается 334-й военно-транспортный авиационный Берлинский Краснознамённый полк, объекты которого по всей видимости и были целью удара.

Вместе с тем еще одной возможной целью называется Черехинская военная база, где расположен 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк, который в 2022 году принимал участие в зверствах в Буче

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 августа жители российского Курска слышали более десятка взрывов со стороны местного аэродрома. По данным СБУ украинские контрразведчики смогли поразить четыре самолета Су-30 и один МиГ-29.