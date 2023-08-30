У росії пролунали вибухи біля кордону з Естонією: що сталося (фото, відео)

Повідомляється про атаку невідомих БПЛА

У Пскові в районі місцевого аеропорту пролунала серія вибухів, а городяни повідомили, що звідти піднімається стовп диму.

Як повідомив telegram-канал Baza, очевидці також повідомили, що в районі події було чути звуки, схожі на автоматну стрілянину. Офіційної інформації поки не надходило, проте з’явилися повідомлення, що місто зазнало нальоту невідомих безпілотників, а постріли були спробою їх збити.

За попередньою інформацією, атака почалася приблизно о 23:40 за місцевим часом, а всього в ній брали участь близько 10 літальних апаратів. Скільки з них досягли цілі не повідомляється, але за попередніми даними два літаки зазнали пошкоджень.

Тим часом у мережі почали з’являтися відео того, як відбувався удар.

Як відомо, Псков знаходиться на західному кордоні росії неподалік Естонії та Латвії. У місті розташовується 334-й військово-транспортний авіаційний Берлінський Червонопрапорний полк, об’єкти якого, мабуть, і були ціллю удару.

Також ще однією можливою ціллю називається Черьохінська військова база, де розташований 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк, який у 2022 році брав участь у звірствах у Бучі.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 27 серпня жителі російського Курська чули понад десяток вибухів з боку місцевого аеродрому. За даними СБУ українські контррозвідники змогли вразити чотири літаки Су-30 та один МіГ-29.