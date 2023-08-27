Відпрацювали по 5 літаках і ППО: джерело "Телеграфа" в СБУ розповіло про удар по аеродрому в Курську

Російська ППО успішно пропустила більшу частину безпілотників

У ніч проти 27 серпня жителі російського Курська чули понад десяток вибухів з боку місцевого аеродрому. Як виявилось, "хлопки" були наслідком успішної операції України.

Як повідомили джерела "Телеграфа" у СБУ, контррозвідники з 13-го головного управління Служби безпеки атакували аеродром за допомогою безпілотників-камікадзе.

Усього було запущено значну кількість літальних апаратів, які успішно вразили чотири літаки Су-30 та один МіГ-29. Крім того, удари були завдані по радарах комплексу С-300 і двом ЗРГК "Панцир".

Джерела повідомляють, що російські засоби ППО змогли перехопити лише дуже незначну частину всіх українських безпілотників, а решта успішно досягла своїх цілей. Зазначається, що й самі росіяни скаржилися на те, що чули щонайменше 13 вибухів, тому ніч для них видалася насиченою.

У СБУ кажуть, що точна інформація про наслідки атаки, а також кількість вбитих та поранених буде відома найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, це не перша серія вибухів у Курській області в останні дні. Так, у ніч на 22 серпня там стався вибух на спиртовій базі.