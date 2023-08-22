На святе позарилися, це точно вже червона лінія: росіяни істерять через удар дроном по спиртобазі

Інцидент стався поблизу кордону з Україною

У ніч на вівторок, 22 серпня, спиртобаза у Курській області нібито була атакована безпілотником. У соцмережах вже жартують про "удар по святому" та так звані "червоні лінії".

Про атаку на спиртобазу повідомляють росЗМІ. За їхньою інформацією, йдеться нібито про український БПЛА.

Безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію підприємства ТОВ "КурськПродукт" у Глушківському районі. Обійшлося нібито без руйнувань та постраждалих.

Варто зазначити, що Глушківський район розташований на південному заході Курської області та межує із Сумською областю України. Однак звідки саме прилетів безпілотник і чи він насправді був — невідомо.

Росіяни обурюються, що українці завдали удару "нижче пояса", посягнули на святе. Вони пишуть, що це вже точно "червона лінія".

"Ні, ну це удар "нижче пояса", так ніззя", "На святе вже позарилися", "А ось це вони дарма", "Ну все, це точно червона лінія", "Оце точно червона, 70 градусна лінія", "Взагалі нічого святого у них немає, чи що", — жартують в мережі.

А поки росіяни переживають за свій спирт, в Україні обговорюють неймовірне відео зустрічі місцевими жителями українських військових у Роботиному, куди вони зайшли після двох місяців тяжких боїв. На ці кадри важко дивитися без сліз.