На святое позарились, это точно уже красная линия: россияне истерят из-за удара дроном по спиртобазе

В ночь на вторник, 22 августа, спиртобаза в Курской области якобы была атакована беспилотником. Россияне очень болезненно восприняли этот "удар по святому" и кричат о "красных линиях".

Об атаке на спиртобазу сообщают росСМИ. В сети россияне активно возмущаются по этому поводу.

По данным росСМИ, якобы украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию предприятия ООО "КурскПродукт" в Глушковском районе. Обошлось якобы без разрушений и пострадавших, однако россияне нервничают.

Стоит отметить, что Глушковский район находится на юго-западе Курской области и граничит с Сумской областью Украины. Однако откуда именно прилетел беспилотник и был ли он на самом деле — неизвестно.

Россияне возмущаются, что украинцы нанесли удар "ниже пояса", посягнули на святое. Они пишут, что это — уже точно "красная линия".

"Не, ну это удар "ниже пояса", так низзя", "На святое уже позарились", "А вот это они зря", "Ну все это точная красная линия", "Вот это точно красная, 70 градусная линия", "Ну все, щас медведев вам ответит, это уже красная линия", "Вообще ничего святого у них нет что-ли", — возмущаются россияне в сети.

А пока россияне переживают за свой спирт, в Украине обсуждают невероятное видео встречи местными жителями украинских военных в Работино, куда они зашли после двух месяцев тяжелейших боев. На эти кадры трудно смотреть без слез.