Это видео нужно смотреть всем: в сети обсуждают пронзительные кадры встречи ВСУ в Работино

Местных жителей эвакуируют

В результате двух месяцев упорных боев украинские воины прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов и вошли в Работино.

В сети появились трогательные кадры, как местные жители, выжившие в этом аду, встречали ВСУ.

Люди плакали, обнимали бойцов, говорили "Хлопці, дякуємо" і звонили родственникам с телефона одного из военных.

Глядя на эти кадры трудно сдержать слезы — столько боли и радости одновременно в глазах людей, переживших два месяца в эпицентре боев. Наши воины эвакуировали людей на БМП Брэдли.

"Доця, нас вывезли. Я знаю мам, я знаю. Не плачь, мы уже все, мы уже дома", — со слезами общаются спасенная местная жительница и ее дочь.

Женщина рассказала, что было очень тяжело и психологически и физически — пропала вода, свет, не было хлеба. Людям весной удалось посадить огороды, между атаками они бегали копать картошку.

"Имели надежду, что придут наши и все будет хорошо, но вы знаете, мы так долго ждали, что сегодня пришли "ВСУ, — ред.) неожиданно. Мы даже не могли поверить, что это наши. Мы очень благодарны парням", — говорит она.

В сети шокированы, что все это время, два месяца жестоких боев, в Работино были люди. Именно такие кадры, как люди на освобожденных территориях встречают наших воинов со слезами и рассказывают, как они их ждали, четко показывают, за что собственно воюют ВСУ.

"Все это время там были люди?! За село уже натурально 2,5 месяцев идут кровавые бои", "Я думал, что там уже никакой живой души кроме ор*ов…", "Трогательное видео, его нужно просмотреть всем, кто предлагает переговоры и отдать территории", "До сих пор есть "люди", шипящие будто там только коллаборанты остались. А такие видео четко показывают, за что собственно ВСУ воюют", "Очень трогательно! Спасибо ВСУ! Пусть дождутся вас и в других городках и селах!", — пишут украинцы в комментариях под видео.

Как сообщал "Телеграф", ВСУ имеют успех и на востоке Украины — за прошлую неделю наши воины освободили три квадратных километра на Бахмутском направлении и удерживают господствующие высоты на северном фланге Бахмута, загнав россиян в ловушку.