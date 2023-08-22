При одном условии: США сделали важное заявление по поводу F-16

Пилотам также будет необходимо пройти серьезную подготовку по обучению профильному английскому языку

В Соединенных Штатах Америки готовы принять участие в обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в случае, если европейские страны не будут успевать с этим процессом по графику.

Такое заявление сделала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает пресс-служба Пентагона.

"США готовы принять участие в обучении украинских пилотов, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны", — сказала она.

По словам Сингх, если Нидерланды и Дания, которые приняли решение о поставках Украине боевых самолетов, будут отставать от графика проведения обучений или если потребует обучить дополнительное количество пилотов ВСУ, тогда США присоединяться к процессу обучения.

Также заместитель пресс-секретаря Пентагона подчеркнула, что украинским пилотам необходимо пройти серьезную подготовку по обучению профильному английскому языку, чтобы быть готовыми к полетам на истребителях F-16. Это в свою очередь займет некоторое время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что полковник ВСУ и военный эксперт Роман Свитан рассказал, будет ли в Украине превосходство над россией в плане авиации после получения истребителей F-16.