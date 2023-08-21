Десятки пилотов уже в Дании: Игнат рассказал, сколько F-16 нужно Украине

Украине необходимо такое количество истребителей, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносили удары по разным целям

Украинские воины в составе 70 человек тренируются в Дании, которая согласилась поставлять Украине боевые самолеты, на истребителях F-16. Это только первая группа пилотов, после нее будут еще две.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

"Среди тех 70 не все пилоты, авиация – это огромный коллектив. Есть те, кто выполняет полеты, и те, кто их обеспечивают. Это очень большая армия людей, мы их называем авиаторы. И понятно, что им тоже нужно учиться обслуживать технику и обеспечивать полеты", – сказал он.

По словам Игната, что сейчас это первая группа пилотов, которые будут проходить обучение на F-16. Затем будут вторая и третья. Спикер подчеркнул, что во вторую группу входят молодые летчики- выпускники этого года, которые поедут в Великобританию на обучение.

"Они будут проходить базовую подготовку – английский язык, легкомоторную авиатехнику западную с переходом потом на истребители", – сказал Юрий Игнат.

Он также добавил, что такая программа будет, вероятно, продолжаться до двух лет.

В то же время спикер отметил, что для замены старого авиапарка и получения преимущества в небе, Украине нужно 128 истребителей.

"К этой цифре (128 – Ред.) мы и опираемся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносили удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности, – заявил Игнат.

Он объяснил, что количество 128 истребителей прописано в видении Воздушных сил ВСУ. Если Украине передадут 42 F-16, то это будет примерно четыре авиационные бригады.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны Дании поставили важное условие Украине для передачи стране истребителей F-16.