Десятки пілотів уже в Данії: Ігнат розповів, скільки F-16 потрібно Україні

Україні потрібна така кількість винищувачів, щоб вони реагували на різні виклики та завдавали ударів по різних цілях

Українські воїни у складі 70 осіб тренуються у Данії, яка погодилася постачати Україні бойові літаки на винищувачах F-16. Це лише перша група пілотів, після неї будуть ще дві.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Серед тих 70 не всі пілоти, авіація – це величезний колектив. Є ті, хто виконує польоти, і ті, хто їх забезпечує. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж потрібно вчитися обслуговувати техніку і забезпечувати польоти", — сказав він.

За словами Ігната, зараз це перша група пілотів, які проходитимуть навчання на F-16. Потім будуть друга та третя. Спікер підкреслив, що до другої групи входять молоді льотчики-випускники цього року, які поїдуть до Великобританії на навчання.

"Вони проходитимуть базову підготовку — англійську мову, легкомоторну авіатехніку західну з переходом потім на винищувачі", — сказав Юрій Ігнат.

Він також додав, що така програма, ймовірно, триватиме до двох років.

Водночас спікер зазначив, що для заміни старого авіапарку та отримання переваги в небі Україні потрібно 128 винищувачів.

"До цієї цифри (128 – Ред.) ми й спираємося. Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики та завдавали ударів по різних цілях". І по літаках, і за наземними, і за тилами супротивника, зокрема, – заявив Ігнат.

Він пояснив, що кількість 128 винищувачів прописана у баченні Повітряних сил ЗСУ. Якщо Україні передадуть 42 F-16, то це буде приблизно чотири авіаційні бригади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві оборони Данії поставили важливу умову Україні для передачі країні винищувачів F-16.