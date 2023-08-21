"Вийду заміж за пілота F-16": пост радниці Офісу президента розчулив мережу

Жарт уже встигли оцінити у соцмережі

Останню добу в мережі не вщухає обговорення навколо винищувачів F-16, які Данія та Нідерланди подарують Україні. Поповнити свіжий список жартів та мемів від українців на цю тему вирішила радниця Офісу президента Вікторія Страхова.

На своїй сторінці у Facebook дівчина жартома написала, що готова зв’язати себе шлюбом з пілотом F-16 з дружніх країн, щоб в Україні їх з’явилося більше.

"Жарт, але лише частково…Для пришвидшення появи пілотів F-16 одружусь з пілотом F-16 з дружніх країн, за умови проживання та роботи в Україні за фахом. Гарантую перехоплення у тому числі подиху й не тільки в повітрі. Й борщ", — написала дівчина.

У коментарях під постом Вікторії користувачі мережі позитивно оцінили такий жарт і подякували за патріотичну позицію. До речі, деякі зазначили, що аргументи дівчина використала просто неперевершені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сполучені Штати Америки готові передати Україні винищувачі F-16 після того, як пілоті пройдуть навчання. Тим часом Данія вже оголосила, коли в країні стартує навчання воїнів.