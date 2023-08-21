"Выйду замуж за пилота F-16": пост советницы Офиса президента умилил сеть

Шутку уже успели оценить в соцсети

Последние сутки в сети не утихают обсуждения вокруг истребителей F-16, которые Дания и Нидерланды подарят Украине. Пополнить свежий список шуток и мемов от украинцев на эту тему решила и советница Офиса президента Виктория Страхова.

На своей странице в Facebook девушка шутя написала, что готова связать себя узами брака с пилотом F-16 из дружественных стран, чтобы в Украине их появилось больше.

"Шутка, но частично… Для ускорения появления пилотов F-16 выйду замуж за пилота F-16 из дружественных стран, при условии проживания и работы в Украине по специальности. Гарантирую перехват, в том числе дыхания и не только в воздухе. И борщ", — написала девушка.

В комментариях под постом Виктории пользователи сети положительно оценили такую шутку и поблагодарили ее за патриотическую позицию. К слову, некоторые отметили, что аргументы девушка использовала просто непревзойденные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Соединенные Штаты Америки готовы передать Украине истребители F-16 после того, как пилоті пройдут обучение. Тем временем Дания уже объявила, когда в стране стартует обучение воинов.