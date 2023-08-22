Дадут ли F-16 превосходство над российской авиацией: полковник ВСУ назвал условие

Есть условия, при которых у Украины будет превосходство над российской авиацией, сколько бы самолетов у страны-агрессора ни было

Российские оккупанты имеют количественный перевес в авиации, но после передачи Украине истребителей F-16 ситуация может значительно измениться. Однако для єтого есть определенные условия.

Об этом летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Паритет будет достигнут, как только мы получим машины. Они примерно такого же уровня, однотипные с российскими машинами, теми же Су-35 – по авионике и по летным характеристикам" — сказал он.

По словам эксперта, если Украина вместе с самолетами получит еще и целые развернутые системы управления, снятия данных, сопровождения, то это будет уже совершенно другой разговор. Он подчеркнул, что "самолет сам по себе – это просто железка с двигателями, крылышками, пушками и летчиком, по большому счету, это летающая пушка".

Роман Свитан отметил важность того, какое ракетно-бомбовое вооружение будет передаваться с самолетом.

"Какие системы обнаружения будут присутствовать, будет ли подключение к общим системам радиотехнической разведки наших партнеров, к спутниковым системам слежения типа AWACS. Тогда у нас тоже будет превосходство над российской авиацией, сколько бы самолетов у них ни было", — подытожил полковник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дания и Нидерланды согласились передать Украине истребители F-16, которые крайне необходимы нашим военным для борьбы с оккупантами. В США тем временем заявили о согласии поставить боевые самолеты Украине, но после того, как пилоты закончат обучение. Оно стартует в Дании уже в августе.