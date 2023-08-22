Чи дадуть F-16 перевагу над російською авіацією: полковник ЗСУ назвав умову

Є умови, за яких Україна матиме перевагу над російською авіацією, скільки б літаків у країни-агресора не було

Російські окупанти мають кількісну перевагу в авіації, але після передачі Україні винищувачів F-16 ситуація може значно змінитись. Однак для цього є певні умови.

Про це льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Паритет буде досягнутий, як тільки ми отримаємо машини. Вони приблизно такого ж рівня, однотипні з російськими машинами, тими самими Су-35 — за авіонікою та льотними характеристиками" — сказав він.

За словами експерта, якщо Україна разом із літаками отримає ще й цілі розгорнуті системи управління, зняття даних, супроводу, то це буде вже зовсім інша розмова. Він підкреслив, що "літак сам по собі – це просто залізо з двигунами, крильцями, гарматами та льотчиком, за великим рахунком, це гармата, що літає".

Роман Світан наголосив на важливості того, яке ракетно-бомбове озброєння передаватиметься з літаком.

"Які системи виявлення будуть присутніми, чи буде підключення до загальних систем радіотехнічної розвідки наших партнерів, до супутникових систем стеження типу AWACS. Тоді ми також матимемо перевагу над російською авіацією, скільки б літаків у них не було", — підсумував полковник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Данія та Нідерланди погодилися передати Україні винищувачі F-16, які дуже необхідні нашим військовим для боротьби з окупантами. У США тим часом заявили про згоду поставити бойові літаки Україні, але після того, як пілоти закінчать навчання. Воно стартує у Данії вже у серпні.