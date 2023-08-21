Винищувачі F-16 від Данії та Нідерландів. Які саме моделі є в цих країн і в чому нюанси для України

Обидві країни "прокачували" винищувачі, міняли двигуни та авіоніку

Літаки F-16, які Україна отримає від Данії та Нідерландів мають всі шанси стати гейм-ченжером у захисті від російських окупантів та їхніх винищувачів Су-35. Моделі, які, перебувають на озброєнні цих країн, хоч і почали вироблятися наприкінці, 70-х, постійно модернізовувалися, приміром, до стандарту MLU.

"Телеграф" розбирає, якими є особливості голландських і данських літаків F-17. А також, що цікавого всередині шведських Gripen, на яких поклала око Україна:

Коли виготовлені

Що важливо знати, так це те, що Данія та Нідерланди — розробниці F-16. Літак був зібраний наприкінці 1970-х років за угодою між США та 4 країнами НАТО – Бельгією, Данією, Нідерландами та Норвегією (ці європейські країни входили до EPAF — Європейських повітряних сил). Головною умовою було виробництво силами місцевої промисловості, причому технічне обслуговування, ремонт і капітальний ремонт також проводилися між ними.

Нідерландські F-16

Таким чином Нідерланди та Данія першими почали будувати F-16. Royal Dutch Aircraft Factory Fokker (Нідерланди) та SABCA (Бельгія) виробляли F-16 до 1992 року, серед них одномісні моделі "A" та двомісні F-16 "B".

Протягом цього часу усі літаки оновлювалися до стандарту MLU (Mid-Life Update) і кожна країна обирала свій варіант того, що саме "прокачати". Приміром, у Данії та Нідерландів різні двигуни у літаках, а данські пілоти виявили несправність годинника і замінили на дешевший механічний, змінювалися радари, екрани і т.д. Таких маленьких змін — безліч.

Як пише Defence Express, F-16 MLU далеко до останньої версії F-16V Block 70/72, але це вже повноцінний винищувач, який цілком може виконати цілий ряд задач. Включно з тим, що б вести повітряний бій на дальностях понад 100 км та використовувати широкий набір високоточного озброєння.

Нідерландські F-16

Королівські ВПС Нідерландів взяли F-16 на озброєння в 1979 році, а останній такий літак поступив на озброєння країни у лютому 1992 року. Оскільки термін служби F-16 спочатку становив 20 років, то з 1998 року вони проходили модернізацію. Спочатку у них було 213 штук (177 одномісних і 36 двомісних), тепер 24 штуки до 2024 року (кількість буде зменшуватися до моменту, коли F-35 візьме на себе всі завдання).

Нідерландські F-16 MLU отримали новий радар, 2 багатофункціональні кольорові екрани, нові комп’ютери та датчики та GPS.

Королівські ВПС Нідерландів

Як зазначається на сайті Королівських ВПС Нідерландів, на винищувачах встановили вдосконалений модем даних (IDM), який автоматично проєктує інформацію про ціль із землі на дисплей (HUD). MLU також дозволила використовувати обладнання нічного бачення. Технологія HOTAS дозволяє вибирати режими радара, зброю, канал передачі даних і EWMS.

F-16 може розгортати так звану AGM (ракету "повітря-земля") і різні бомби (з лазерним /GPS-наведенням) проти наземних цілей. Бортова зброя таких F-16 — скорострільна гармата M61A1 з 514 снарядами Vulcan. Ця 20-міліметрова гармата забезпечує скорострільність 6000 пострілів на хвилину із 6 стволів, що обертаються.

До його основних характеристик належать:

довжина: 15,05 м

висота: 5,00 м

розмах крил: 9,45 метра (10,00 метрів, включаючи ракети)

вага: 11 тис. кг (порожній), 16 тис. кг (максимальне навантаження)

двигуни: 1 турбореактивний Pratt & Whitney 100-PW-220E

потужність: тяга 6 803 кг

максимальна швидкість: 2000 кілометрів на годину

дальність польоту: 2700 кілометрів без дозаправлення в повітрі

висота польоту: 17 кілометрів (максимальна)

Що є в Данії

З моменту першої поставки в 1980 році літаки F-16 Fighting Falcon Королівських ВПС Данії також пройшли різні програми оновлення, що привнесло нові функції та можливості, а також подовжило термін їх служби, пише портал f-16.net.

Данські літаки зазвичай озброєні двома американськими ракетами AIM-9L Siderwinders (основна зброя для повітряного перехоплення, має інфрачервоне наведення), центральним паливним баком і барабаном 20-міліметрових набоїв, передає Flymag. Серед її повітряного флоту — моделі Block-10, Block-15.

Фото: Королівські ВПС Данії, RDAF

Усі данські F-16 Королівських ВПС Данії оснащені пошуковим ліхтарем на лівій стороні кабіни для ідентифікації під час нічних перехоплень, мають інтегровану розподільну систему Pylon. Деякі данські F-16 також можуть нести Red Baron Recce Pod, у деяких моделях вона змінена на Modular Reconnaissance Pod (MRP).

Більшість літаків F-16 модернізовані до стандарту MLU 6.5, за винятком семи літаків Block-10 (мають лише до MLU 4.3). Ці Block-10 не мають посиленої конструкції носового колеса та не можуть нести капсулу прицілювання, а також не можуть вести вогонь ракетою повітря-повітря AIM-120 AMRAAM.

У 2013-му році Данія придбала вживані двигуни F100 PW220E і замінила ними попередні. Основними перевагами цих двигунів стали більша тяга під час зльоту — літак швидше підіймається в повітря.

Є нюанс. Тепер нам треба ще й ракети

Ми вже розповідали вище, які ракети ставлять на F-16 Данія та Нідерланди, і не все це є на озброєнні в України. Про цей нюанс пише військовий оглядач Олександр Коваленко. З одного боку, не треба буде морочитися над інтеграцією західних ракет до радянських винищувачів, але з іншого — доведеться зіткнутися з "вашингтонською бюрократією" і чекати ракет.

"Наприклад, для знищення повітряних цілей ми отримаємо ракети класу повітря-повітря AIM-120 AMRAAM, здатні знищувати цілі на відстані до 100 км і понад 100 км, залежно від модифікації. Це не лише дозволить боротися з російською авіацією, наприклад, фронтовими бомбардувальниками Су-34, які скидають плануючі бомби за десятки кілометрів до ЛБС, а й надавати підтримку ППО у перехопленні крилатих ракет і дронів-камікадзе", — пише Коваленко.

Для знищення сухопутних цілей в арсеналі F-16 є AGM-154 Joint Standoff Weapon (тактична плануюча керована авіаційна бомба, з дальністю поразки цілей від 100 км до 500 км), AGM-158 JASSM (крилата ракета, за характеристиками схожа на Storm Shadow).

"Тобто, крім "Шольц, чому не даєш TAURUS?", можна буде порушувати питання: "Байден, де AGM-154 та AGM-158?"", — пише Коваленко.

Окрім цього, зараз багато хто тиражує версію, що ми від Нідерландів отримаємо 42 винищувачі, однак відомо, що боєздатних у Нідерландів не 42 винищувачі, а 24. Інші, або на зберіганні, або використовуються як запчастини. Схожа ситуація і з винищувачами Данії — вони передадуть Україні не всі свої F-16, а 19, тобто – боєздатну частину від загальної кількості.

"Так само слід розуміти і те, що ми не отримаємо всі винищувачі одночасно. Передача розтягнеться аж до 2025 року. Тому на боєздатну ескадрилью ми можемо розраховувати не раніше першої половини 2024 року, хоча перші F-16, відчуваю наївну впевненість, будуть в Україні вже наприкінці цього року", — пише Коваленко.

Шведські Gripen

Під час візиту до Швеції президент Володимир Зеленський сказав, що українські льотчики вже почали участь в ознайомчому навчанні на шведських винищувачах JAS 39 Gripen. Також Зеленський висловив сподівання, що Швеція могла б поділитися з нами своїми Gripen. Але Швеція поки іншої думки — поки заявка країни на вступ до НАТО ще не схвалена, їй самій потрібні Gripen для оборони. Але прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.

Як пише Defence Express, JAS 39 Gripen цінний тим, що у 2015 році показав свою перевагу над літаками радянського зразка під час навчань в Азії. Шведський літак — це винищувач покоління 4+, пройшов декілька етапів модернізації. Найсучасніша версія має двигун F414 від General Electric, який забезпечує безфорсажний політ на надзвуковій швидкості 1,25 Маха. Також він має нове комп’ютеризоване обладнання з модульним програмним забезпеченням, електродистацнійну система керування, широке використання радіопоглинальних матеріалів та новий радар з активною фазованою решіткою.

Вартість однієї льотної години Gripen становить 7-8 тисяч доларів для версії JAS 39C/D, та, за непідтвердженою інформацією стосовно JAS 39E/F, навіть 4 тисячі доларів. Для порівняння, цей доволі абстрактний показник у F-16 — близько 7-8 тисяч доларів, F/A-18 — 12-18 тисяч доларів, Dassault Rafale — близько 16-20 тисяч доларів.

Арсенал озброєння Gripen включає ракети від різних виробників, включно з AIM-120 AMRAAM, ракетами від MBDA, високоточними бомбами GBU-12, крилатими та протикорабельними ракетами.

Раніше "Телеграф"розповідав, які країни входять до "авіаційної коаліції" винищувачів F-16 для України.