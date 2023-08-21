Українці вже налаштувалися: прем'єр Швеції розповів, чи дасть його країна винищувачі

Країна продовжить підтримувати Україну

Швеції необхідні для власної оборони багатоцільові винищувачі Gripen, про можливу передачу яких заговорили цього літа, оскільки заявка на вступ країни до НАТО поки що не завершена.

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, пише The Guardian.

Попри не надто втішну відповідь щодо винищувачів, Крістерссон додав, що країна продовжить робити все, що може, щоб допомагати Україні в плані авіації.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх також авіацією. Але поки нових зобов’язань щодо надання Україні шведських літаків немає", — сказав він.

Варто додати, що прем’єр-міністр не відкинув постачання цих винищувачів Україні в майбутньому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 серпня під час візиту до Швеції президент Володимир Зеленський повідомив, що українські пілоти розпочали тесові випробування бойових літаків JAS 39, які також відоміші за назвою "Грипен". Ця техніка була б дуже корисною для ЗСУ, оскільки винищувач завдяки великому пакету озброєння може використовуватися як штурмовик, винищувач або задіюватися для розвідки.

При цьому в офісі президента повідомляли, що передачу даних винищувачів також потрібно буде узгоджувати з іншими країнами, як і F-16.