Винищувачі для України: експерт пояснив, чому Захід не піде на прискорене навчання пілотів

На думку Олега Жданова, країни Заходу ще не погодили деталі підготовки пілотів ЗСУ

Україна отримає бойові літаки F-16 за шість місяців від початку навчання українських пілотів, але не раніше, оскільки Заходу потрібно продемонструвати кремлю перевагу західного озброєння над російським.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Думаю, (отримати літаки можемо — Ред.) через шість місяців з початку навчання. Якщо буде згода на прискорений курс, то через три-чотири місяці. Але навряд чи погодяться на прискорений курс, адже в цій ситуації потрібно продемонструвати перевагу західного озброєння над Тому наші партнери намагатимуться якомога якісніше підготувати пілотів, щоб не сталося так, що Росія знищить частину літаків у перший тиждень, і путін буде говорити, що F-16 більше не літають", — вважає військовий експерт.

За словами Жданова, є ще один фактор стримування швидкої передачі захисникам винищувачів.

"Погляньте, який пінг-понг влаштували США з Європою. Салліван (радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. — Ред. ) сказав, що вони чекають кілька тижнів, щоб європейські партнери доповіли, що вони готові розпочати навчання українських пілотів. Європейські ж партнери заявляють, що чекають дозволу США на організацію та початок навчання. То хто кого чекає? І скільки це триватиме?

Що змінить у балансі сил систематичні атаки на Крим та як застосування касетних боєприпасів може змінити ситуацію на фронті на нашу користь і чи ATACMS зможуть докорінно змінити ситуацію на фронті читайте на сайті "Телеграф": "Україна ніколи не буде в НАТО, тому що комусь треба воювати з росією": інтерв’ю з військовим експертом Олегом Ждановим.