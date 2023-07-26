Истребители для Украины: эксперт объяснил, почему Запад не пойдет на ускоренное обучение пилотов

По мнению Олега Жданова, страны Запада еще не согласовали детали подготовки пилотов ВСУ

Украина получит боевые самолеты F-16 за шесть месяцев после начала обучения украинских пилотов, но не раньше, поскольку Западу нужно продемонстрировать кремлю преимущество западного вооружения над российским.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Думаю, (получить самолеты можем — Ред.) через шесть месяцев с начала учебы. Если будет согласие на ускоренный курс, то через три-четыре месяца. Но вряд ли согласятся на ускоренный курс, ведь в этой ситуации нужно продемонстрировать преимущество западного вооружения над русским. Поэтому наши партнеры будут стараться как можно качественнее подготовить пилотов, чтобы не произошло так, что россия уничтожит часть самолетов в первую неделю, и путин будет говорить, что F-16 больше не летают", — считает военный эксперт.

По словам Жданова, есть еще один сдерживающий фактор быстрой передачи защитникам истребителей.

"Посмотрите, какой пинг-понг устроили США с Европой. Салливан (советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. — Ред. ) сказал, что они ждут несколько недель, чтобы европейские партнеры доложили, что они готовы начать обучение украинских пилотов. Европейские же партнеры заявляют, что ждут разрешения США на организацию и начало обучения. Так кто кого ждет? И сколько это будет продолжаться? А россия в это время везет танки, личный состав, артиллерию…", — подчеркнул он.

Что изменят в балансе сил систематические атаки на Крыми и как применение кассетных боеприпасов может изменить ситуацию на фронте в нашу пользу и ATACMS смогут коренным образом изменить ситуацию на фронте читайте на сайте "Телеграф": "Украина никогда не будет в НАТО, потому что кому-то нужно воевать с россией": интервью с военным экспертом Олегом Ждановым.