Один против восьми: Олег Жданов рассказал об эффективности кассетных снарядов

Украинские военные смогут наносить еще большее поражение личному составу врага и легкобронированной технике

Применение кассетных боеприпасов, полученных Украиной от западных партнеров, может изменить ситуацию на фронте в нашу пользу.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Мы будем наносить еще большее поражение личному составу врага, легкобронированной технике. Для примера: по результатам войны во Вьетнаме, США подсчитали, что на один кассетный снаряд приходится восемь осколочно-фугасных. То есть нужно было выпустить восемь фугасных снарядов или один кассетный", – рассказал военный эксперт.

Он отметил, что оружие такого класса может поражать даже отдаленные позиции российских окупантов.

"Если бы у нас были кассетные боеприпасы, мы могли бы прочесывать ими лесополосы до самой Кременной", – считает Олег Жданов.

Больше о том, что изменят в балансе сил систематические атаки на Крым, появление в ВСУ кассетных боеприпасов и особенности украинского контрнаступления читайте на сайте "Телеграф": "Украина никогда не будет в НАТО, потому что кому-то нужно воевать с россией": интервью с военным экспертом Олегом Ждановым".

Ранее "Телеграф" сообщал, что мощные кассетные боеприпасы, переданные Украине союзниками, уже используются ВСУ на фронте.

Так, в сети стремительно распространяется видео, на котором якобы зафиксировано применение Украиной кассетных боеприпасов. На нем действительно можно увидеть мощный разлет осколков после подрыва снаряда, однако следует отметить, что дату и местность, зафиксированную на кадрах, сложно установить. Кроме того, источником являются паблики рф, которая сама еще с начала полномасштабной войны активно применяет данный вид вооружения.