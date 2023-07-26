Один проти восьми: Олег Жданов розповів про ефективність касетних снарядів

Українські військові зможуть завдавати ще більше ураження особовому складу ворога та легкоброньованій техніці

Застосування касетних боєприпасів, які Україна отримала від західних партнерів, може змінити ситуацію на фронті на нашу користь.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Ми будемо завдавати ще більше ураження особовому складу ворога, легкоброньованій техніці. Для прикладу: за результатами війни у В’єтнамі, США підрахували, що на один касетний снаряд доводиться вісім осколково-фугасних. Тобто потрібно було випустити вісім фугасних снарядів або один касетний", — розповів військовий експерт.

Він зазначив, що зброя такого класу може вражати навіть віддалені позиції російських окупантів.

"Якби у нас були касетні боєприпаси, ми могли б прочісувати ними лісосмуги до самої Кремінної", – вважає Олег Жданов.

Більше про те, що змінять у балансі сил систематичні атаки на Крим, поява у ЗСУ касетних боєприпасів та особливості українського контрнаступу читайте на сайті "Телеграф": "Україна ніколи не буде в НАТО, бо комусь треба воювати з росією": інтерв’ю з військовим експертом Олегом Ждановим".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потужні касетні боєприпаси, які Україні передали союзники, ЗСУ вже використовують на фронті.

Так, у мережі стрімко поширюється відео, на якому нібито зафіксовано застосування Україною касетних боєприпасів. На ньому справді можна побачити потужний розліт осколків після підриву снаряда, проте дату і місцевість, зафіксовану на опублікованих кадрах, складно встановити. До того ж, джерелом є пабліки рф, яка сама ще з початку повномасштабної війни активно застосовує даний вид озброєння.