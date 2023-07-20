Стало відомо про перше застосування Україною касетних боєприпасів: у мережі обговорюють відео

Перше застосування нібито відбулося на південному сході України

Потужні касетні боєприпаси, які Україні передали союзники, вже використовуються ЗСУ на фронті.

Про це повідомляє газета The Washington Post, а нібито підтвердження цьому вже з’являються у мережі.

Так, у мережі стрімко поширюється відео, на якому нібито зафіксовано застосування Україною касетних боєприпасів. На ньому справді можна побачити потужний розліт осколків після підриву снаряда, проте варто зазначити, що ні дату, ні місцевість, зафіксовану на опублікованих кадрах, складно встановити. На додаток до цього, джерелом є пабліки рф, яка, до речі, сама ще з початку повномасштабної війни активно застосовує даний вид озброєння.

При цьому на Заході справді кажуть, що ЗСУ почали застосовувати американські касетні боєприпаси. Про це пише WP, посилаючись на неназваних офіційних українських осіб.

"Україна розпочала стрілянину наданими США касетними боєприпасами по російських силах на південному сході України, щоб зруйнувати добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ ЗСУ.", — йдеться у статті.

Журналісти також зазначають, що окрім позицій на передовій на південному сході України касетні боєприпаси можуть застосовуватися поблизу міста Бахмут, яке контролює росія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у чому важливість касетних боєприпасів для ЗСУ.

Також ми повідомляли, що путін розлютився через касетні боєприпаси для України.