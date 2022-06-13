Росіяни крили Харків "Градами" та "Ураганами", вбиваючи сотні громадян - Amnesty International

Окупанти обстрілювали черги за гуманітарною та навіть дитячі майданчики

Російські окупанти застосовували заборонені касетні боєприпаси та кластерні міни під час обстрілів українського Харкова, де нещодавно ворожа армія "демілітаризувала" супермаркет.

Про докази військових злочинів країни-агресора РФ проти України йдеться у розслідуванні Amnesty International.

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Зазначається, що касетними боєприпасами та кластерними мінами росіяни били по Харкову у квітні та на початку травня. Це засвідчили розслідувачі, які протягом двох тижнів збирали сліди обстрілів міста.

"Російські війська неодноразово застосовували касетні боєприпаси 9Н210/9Н235 і дистанційно встановлювані міни (розкидані з ракет) – обидва ці види озброєнь заборонені міжнародними договорами через їхню невибіркову дію", — йдеться у висновках Amnesty International.

Також повідомляється, що такі обстріли призвели до загибелі та поранень сотень мирних жителів. Зокрема, було зафіксовано, як внаслідок обстрілу касетним боєприпасом дитячого майданчика загинули 9 осіб, а ще 35 отримали поранення.

Крім того, очевидці розповіли розслідувачам про такий обстріл, який стався 15 квітня в районі Індустріальний — тоді росіяни скинули на дитячий майданчик кілька касетних боєприпасів й смертельно поранили жінку, яка гуляла з чоловіком та 4-річною донькою.

"Коли моя дочка побачила свою маму на землі в калюжі крові, вона сказала мені: "Ходімо додому; мама мертва, і люди мертві". Вона була шокована, і я теж", – згадує Іван Литвиненко, який з донечкою та дружиною Оксаною потрапив під цей обстріл.

Також було зафіксовано обстріл росіянами черги за гуманітарною допомогою біля станції метро "Академіка Павлова". Це сталося 24 травня — тоді загинули 6 осіб, а ще 15 отримали поранення. На місці вибуху розслідувачі виявили уламки 220 мм реактивного снаряда "Ураган", а також стабілізатори та уламки від касетних боєприпасів 9Н210/9Н235 та безліч інших вирв.

У Amnesty International зазначили, що вони 14 днів досліджували 41 випадок ракетних та артилерійських ударів, які окупанти наносили по Харкову. Внаслідок цих ударів загинули не менше 62 осіб, а ще понад 196 отримали поранення. У ході розслідування було опитано 160 осіб у Харкові, включаючи тих, хто пережив ці обстріли, родичів жертв, очевидців та лікарів, які лікували поранених. Дослідники проаналізували фрагменти боєприпасів, а також безліч цифрових даних.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 9 червня російські окупанти били по Харкову протягом восьми годин. Були попадання у західній частині міста та зник телевізійний сигнал, без загиблих та постраждалих також не обійшлося.