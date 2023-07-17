Зможуть "викурювати" піхоту супротивника: у чому важливість касетних боєприпасів для ЗСУ

Насамперед такий вид озброєння ефективний проти піхоти, яка знаходиться поза укриттям на відкритій місцевості або в легкоброньованій техніці

Передані Україні від США касетні боєприпаси допоможуть військовим у ході контрнаступу та дадуть можливість ЗСУ "виманювати" російських окупантів з укріплених позицій та окопів. Ці боєприпаси росія та Україна активно використовують ще з 2014 року.

Про це сказав координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець в інтерв’ю РБК-Україна.

"Можливо, західні боєприпаси такого типу можуть бути більш ефективними, ніж радянські зразки, які застосовуються зараз. І це, ймовірно, буде мати значення для нашої армії під час ведення наступальних дій, для того, щоб "викурювати" піхоту супротивника з укріплених позицій, з окопів", — зазначив він.

За словами Машовця, касетні боєприпаси також допомагають в обороні, коли ворог наступає та використовує свої наземні частини та підрозділи у щільних бойових порядках.

"Тоді касетні боєприпаси найбільш ефективні, вони завдають значної поразки. Тобто перш за все вони ефективні проти піхоти, яка знаходиться або поза укриттям на відкритій місцевості, або в укриттях відкритого типу, або в легкоброньованій техніці, що уражається цими боєприпасами", — додав координатор.

Також він наголосив, що боєприпаси використовуватимуть для ураження ППО окупантів, ПУ ракетних військ та артилерії та проти самих загарбників, які займають опорні пункти та вузли на позиціях відкритого типу.

"Я думаю, що Штати хочуть підготувати Україну до переговорного процесу, який можливо планується на осінь-зиму", - пояснив він.

Це, на думку Машовця, стосується питання, що саме буде на столі переговорів.

"Одна річ, коли росіяни успішно закінчать свою стратегічну оборонну операцію й утримають ті території, які вони зараз окупують, і з цим вийдуть на переговори. І інша річ, коли Україна десь досягне якогось успіху і звільнить якусь частину територій чи все", — констатував Машовець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський диктатор володимир путін особисто відреагував на інформацію про передачу Україні касетних боєприпасів і став погрожувати "дзеркальними заходами". Хоча президент рф стверджує, що використання таких боєприпасів — злочин, у мережі нагадали, що росія використовує їх ще з 2014 року, а тому слова путіну звучать у цьому контексті ще абсурдніші.