Смогут "выкуривать" пехоту противника: в чем важность кассетных боеприпасов для ВСУ

Прежде всего такой вид вооружения эффективен против пехоты, которая находится вне укрытия на открытой местности или в легкобронированной технике

Переданные Украине от США кассетные боеприпасы помогут военным в ходе контрнаступления и дадут возможность ВСУ "выманивать" российских оккупантов с укрепленных позиций и окопов. Эти боеприпасы и россия и Украина активно используют еще с 2014 года.

Об этом сказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью РБК-Украина.

"Возможно, западные боеприпасы такого типа могут быть более эффективными, чем советского образца, которые применяются сейчас. И это, вероятно, будет иметь значение для нашей армии во время ведения наступательных действий, для того чтобы "выкуривать" пехоту противника с укрепленных позиций, с окопов", — отметил он.

По словам Машовца, кассетные боеприпасы также помогают в обороне, когда враг наступает и используется свои наземные части и подразделения в плотных боевых порядках.

"Тогда кассетные боеприпасы наиболее эффективны, они наносят значимое поражение. То есть прежде всего они эффективны против пехоты, которая находится либо вне укрытия на открытой местности, либо в укрытиях открытого типа, либо в легкобронированной технике, поражаемой этими боеприпасами", — добавил координатор.

Также он подчеркнул, что боеприпасы будут использовать для поражения ПВО оккупантов, ПУ ракетных войск и артиллерии и против самих захватчиков, которые занимают опорные пункты и узлы на позициях открытого типа.

"Я думаю, что Штаты хотят подготовить Украину к переговорному процессу, который, возможно, планируется на осень-зиму", — объяснил он.

Это, по мнению Машовца, касается вопроса насчет того, что именно будет на столе переговоров.

"Одно дело, когда россияне успешно закончат свою стратегическую оборонную операцию и удержат те территории, которые они сейчас оккупируют, и с этим выйдут на переговоры. И другое дело, когда Украина где-то добьется какого-то успеха и освободит какую-то часть территорий или все", — констатировал Машовец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский диктатор владимир путин лично отреагировал на информацию о передаче Украине кассетных боеприпасов и стал угрожать "зеркальными мерами". Хотя президент рф утверждает, что использование таких боеприпасов — преступление, в сети напомнили, что россия использует их еще с 2014 года, а потому слова путина звучат в этом контексте еще абсурднее.