Стало известно о первом применении Украиной кассетных боеприпасов: в сети обсуждают видео

Первое применение якобы произошло на юго-востоке Украины

Мощные кассетные боеприпасы, которые Украине передали союзники, уже используются ВСУ на фронте.

Об этом сообщает газета The Washington Post, а якобы подтверждения этому уже появляются в сети.

Так, в сети стремительно распространяется видео, на котором якобы запечатлено применение Украиной кассетных боеприпасов. На нем действительно можно увидеть мощный разлет осколков после подрыва снаряда, однако стоит отметить, что ни дату, ни местность, запечатленную на опубликованных кадрах, доподлинно сложно установить. В добавок к этому, источником являются паблики рф, которая, к слову, сама еще с начала полномасштабной войны активно применяет данный вид вооружения.

При этом, на Западе действительно говорят, что ВСУ начали применять американские кассетные боеприпасы. Об этом, например, пишет WP, ссылаясь на неназванных официальных украинских лиц.

"Украина начала стрельбу предоставленными США кассетными боеприпасами по российским силам на юго-востоке Украины, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление ВСУ.", — говорится в статье.

Журналисты также отмечают, что помимо позиций на передовой на юго-востоке Украины кассетные боеприпасы могут применяться вблизи контролируемого россией города Бахмут.

Напомним, ранее мы писали о том, в чем важность кассетных боеприпасов для ВСУ.

Также мы сообщали, что путин разозлился из-за кассетных боеприпасов для Украины.