Украинцы уже настроились: премьер Швеции рассказал, даст ли его страна истребители

Страна продолжит поддерживать Украину

Швеции необходимы для собственной обороны многоцелевые истребители Gripen, о возможной передаче которых заговорили этим летом, поскольку заявка на вступление страны в НАТО пока еще не завершена.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет The Guardian.

Несмотря на не слишком утешительный ответ насчет истребителей, Кристерссон добавил, что страна продолжит делать все, что в ее силах, чтобы помогать Украине в плане авиации.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их также авиацией. Но пока новых обязательств по предоставлению Украине шведских самолетов нет", — сказал он.

Стоит добавить, что премьер-министр не исключил поставку этих истребителей Украине в будущем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 августа во время визита в Швецию президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты начали тесовые испытания боевых самолетов JAS 39, которые также более известны по названию "Грипен". Эта техника была бы очень полезной для ВСУ, поскольку истребитель, благодаря большому пакету вооружения, может использоваться как штурмовик, истребитель или задействоваться для разведки.

При этом в Офисе президента сообщали, что передачу данных истребителей также нужно будет согласовывать с другими странами, как и F-16.