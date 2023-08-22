За однієї умови: США зробили важливу заяву щодо F-16

Пілотам також буде необхідно пройти серйозну підготовку з навчання профільної англійської мови

У Сполучених Штатах Америки готові взяти участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16 у разі, якщо європейські країни не встигатимуть із цим процесом за графіком.

Таку заяву зробила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє пресслужба Пентагону.

"США готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше тієї кількості, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни", — сказала вона.

За словами Сінгх, якщо Нідерланди та Данія, які ухвалили рішення про постачання Україні бойових літаків, відставатимуть від графіка проведення навчань або якщо вимагатиме навчити додаткову кількість пілотів ЗСУ, тоді США приєднуються до процесу навчання.

Також заступник прессекретаря Пентагону наголосила, що українським пілотам необхідно пройти серйозну підготовку щодо навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на винищувачах F-16. Це своєю чергою займе деякий час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що полковник ЗСУ та військовий експерт Роман Світан розповів, чи буде в Україні перевага над росією у плані авіації після отримання винищувачів F-16.