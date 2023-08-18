В рф освятили памятник Сталину - поражены даже россияне (видео)

В сети уже активно обсуждают данное событие

В российских Великих Луках освятили памятник Иосифу Сталину, который несколько дней назад установили на территории завода "Микрон".

О событии сообщают российские СМИ.

"Участие в данном мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением приняли священнослужители Великолукской епархии. На данный момент проводится служебная проверка", — отметили на сайте епархии.

Там же отметили, что действия священников отражают их личные взгляды и убеждения.

В сети уже активно обсуждают данное событие. Интересно, что сами россияне мягко говоря шокированы тем, что увидели на видео.

Так, в комментариях пишут следующее:

Что касается самого памятника, то его высота составляет 8 метров. На его открытии представители завода заявили, что "люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину".

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла на разговор после того, как кремлевский диктатор владимир путин отметился очередными скандальными заявлениями. Тогда он сказал, что западная часть Польши является немецкими землями, которые были переданы ей Сталиным.