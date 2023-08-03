Любителей Сталина совсем мало: опрос показал, как украинцы поменялись за два года

За этот период отношение значительно изменилось

За последние одиннадцать лет отношение украинцев к советскому диктатору Иосифу Сталину значительно изменилось в пользу негативного. Тем временем в россии все наоборот, люди стали относиться к Сталину более положительно.

Такие данные соцопроса приводит Киевский международный институт социологии. КМИС задавал участникам опроса следующий вопрос "Как Вы лично в целом относитесь к Сталину?", на который они имели на выбор несколько ответов.

Отмечается, что по состоянию на 2023 год 61% респондентов ответили, что негативно относятся к Сталину, в то же время положительно — лишь 4%. Количество безразличных к этой теме — 26%.

Во всех регионах Украины абсолютное меньшинство благосклонно относится к Сталину (от 1% на Западе до 8% на Востоке). В сравнении с 2021 годом эти данные значительно изменились и можно заметить, что граждане стали более негативно настроены по отношению к советскому диктатору. За некоторое время до полномасштабного вторжения, на Юге и Востоке количество тех, кто имел положительное и отрицательное отношение к Сталину, было практически одинаковым. В этом году доминирует негативное отношение.

По результатам опроса также было установлено, что более положительное отношение к Сталину имеет русскоязычное население Украины. Однако фактически среди всех категорий преобладает негативное (в частности, среди русскоязычных граждан 50% имеют негативное отношение и только 5% – положительное).

Среди всех возрастных категорий большинство негативно относится к Сталину. Однако можно заметить, что среди более старшего поколения отношение к нему немного лучше, а среди молодежи — более безразлично.

В КМИС также решили сравнить показатели по отношению украинцев и россиян к Сталину (по данным Левада-центра) за последние более 10 лет.

В 2012 году примерно одинаковая доля населения относилась к Сталину положительно. Далее в Украине становилось все меньше тех, кто хорошо относится к диктатору, а в россии, наоборот, только начало расти. Сейчас в стране-агрессоре большая часть населения отвечает, что относится к Сталину положительно. То есть, с 2012 по 2023 год показатели увеличились с 28% до 63%.

Что интересно, в россии и молодежь (48%), и старшее поколение заявляют в опросе о своем положительном отношении к диктатору.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Центр Разумкова провел опрос среди украинцев и выяснил, хотели ли бы они вернуться назад в СССР.