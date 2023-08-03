Любителів Сталіна зовсім мало: опитування показало, як українці змінилися за два роки

За цей період ставлення суттєво змінилося

За останні одинадцять років ставлення українців до радянського диктатора Йосипа Сталіна значно змінилося на користь негативного. Тим часом у росії все навпаки, люди стали ставитися до Сталіна більш позитивно.

Такі дані соцопитування наводить Київський міжнародний інститут соціології. КМІС ставив учасникам опитування наступне питання "Як Ви особисто загалом ставитеся до Сталіна?", на яке вони мали на вибір кілька відповідей.

Зазначається, що станом на 2023 рік 61% респондентів відповіли, що негативно ставляться до Сталіна, водночас позитивно лише 4%. Кількість байдужих до цієї теми – 26%.

В усіх регіонах України абсолютна меншість прихильно ставиться до Сталіна (від 1% на Заході до 8% на Сході). Порівняно з 2021 роком, ці дані значно змінилися і можна помітити, що громадяни стали більш негативно налаштовані стосовно радянського диктатора. За деякий час до повномасштабного вторгнення Півдні та Сході кількість тих, хто мав позитивне та негативне ставлення до Сталіна, була практично однаковою. Цього року домінує негативне ставлення.

За результатами опитування було встановлено, що більш позитивне ставлення до Сталіна має російськомовне населення України. Проте фактично серед усіх категорій переважає негативне (зокрема серед російськомовних громадян 50% мають негативне відношення і лише 5% – позитивне).

Серед усіх вікових категорій більшість негативно ставиться до Сталіна. Однак можна помітити, що серед старшого покоління ставлення до нього трохи краще, а серед молоді — байдуже.

У КМІС також вирішили порівняти показники щодо українців та росіян до Сталіна (за даними Левада-центру) за останні понад 10 років.

2012 року приблизно однакова частка населення ставилася до Сталіна позитивно. Далі в Україні ставало дедалі менше тих, хто добре ставиться до диктатора, а в росії, навпаки, лише почало зростати. Нині у країні-агресорі більшість населення відповідає, що ставиться до Сталіна позитивно. Тобто з 2012 по 2023 рік показники збільшилися з 28% до 63%.

Що цікаво, у росії та молодь (48%) та старше покоління заявляють в опитування про своє позитивне ставлення до диктатора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Центр Разумкова провів опитування серед українців і з’ясував, чи хотіли б вони повернутися назад до СРСР.