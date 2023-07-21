Слова путина о Сталине разозлили Польшу: российского посла вызывают в МИД

В Польше требуют не искажать историческую правду

Министерство иностранных дел Польши намерено вызвать российского посла на разговор после того, как кремлевский диктатор владимир путин отметился очередными скандальными заявлениями.

Согласно сообщению премьера Польши Матеуш Моравецкий в его Twitter, это касается в первую очередь заявлений путина о роли советского диктатора Иосифа Сталина в польской истории.

"Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол российской федерации будет вызван в МИД", — отметил он.

Как сообщалось ранее, путин ранее озвучил старый пропагандистский нарратив о том, что Варшава якобы намеревается захватить западную часть Украины. При этом он добавил, что западная часть Польши является немецкими землями, которые были переданы ей Сталиным, а потому полякам стоит быть ему благодарным.

Стоит отметить, что эти нарративы созвучны с заявлениями кремлевских пропагандистов о том, что Украину якобы "создал Ленин", которые сам диктатор озвучивал накануне начала полномасштабного вторжения.