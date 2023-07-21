Слова путіна про Сталіна розлютили Польщу: російського посла викликають у МЗС

У Польщі вимагають не спотворювати історичну правду

Міністерство закордонних справ Польщі має намір викликати російського посла на розмову після того, як кремлівський диктатор володимир путін відзначився черговими скандальними заявами.

Згідно з повідомленням прем’єра Польщі Матеуша Моравецького в його Twitter, це стосується в першу чергу заяв путіна про роль радянського диктатора Йосипа Сталіна в польській історії.

"Сталін був військовим злочинцем, винним у загибелі сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла російської федерації буде викликана в МЗС", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, путін раніше озвучив старий пропагандистський наратив про те, що Варшава нібито має намір захопити західну частину України. При цьому він додав, що західна частина Польщі є німецькими землями, які були передані їй Сталіним, тому полякам варто бути йому вдячним.

Варто зазначити, що ці наративи співзвучні із заявами кремлівських пропагандистів про те, що Україну нібито "створив Ленін", які сам диктатор озвучував напередодні початку повномасштабного вторгнення.