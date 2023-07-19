Польща може передати Україні більше літаків: посол розповів, у якому разі це можливо

Сусідна країна активно переходить на техніку західного зразка

Польща після початку російського вторгнення передала Україні велику кількість бойової техніки, серед якої і літаки МіГ-29.

Як розповів в інтерв’ю Укрінформу надзвичайний та повноважний посол України у Варшаві Василь Зварич, йдеться про 10 літаків цього типу, проте не виключено, що ЗСУ отримають ще близько 20 машин.

"Скоріш за все це станеться після того, як до Польщі почнуть приходити літаки від країн Заходу. Цей процес уже розпочався", — зазначив він.

Крім того, Зварич додав, що сусідня країна також входить до 11 західних держав, які висловили готовність розпочати навчання українських пілотів з управління винищувачами F-16.

Посол нагадав також, що крім літаків Польща також передала українській армії кілька гелікоптерів Мі-24, а також величезну кількість наземного озброєння, на кшталт систем ППО, БТР, САУ та інших видів озброєння.

Як повідомлялося раніше, у липні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Варшава передала на потреби ЗСУ близько десятка своїх ударних вертольотів Мі-24, більш відомих під неофіційною назвою "Крокодил".