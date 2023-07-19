Польша может передать Украине больше самолетов: посол рассказал, в каком случае это возможно

Соседняя страна активно переходит на технику западного образца

Польша после начала российского вторжения передала Украине большое количество боевой техники, среди которой и самолеты МиГ-29.

Как рассказал в интервью Укринформу чрезвычайный и полномочный посол Украины в Варшаве Василий Зварич, речь идет о 10 самолетах этого типа, однако не исключено, что ВСУ получат еще около 20 машин.

"Скорее всего это случится после того, как в Польшу начнут приходить самолеты от стран Запада. Этот процесс уже начался", — отметил он.

Кроме того, Зварич добавил, что соседняя страна также входит в число 11 западных государств, которые выразили готовность начать обучение украинских пилотов по управлению истребителями F-16.

Посол напомнил также, что кроме самолетов Польша также передала украинской армии несколько вертолетов Ми-24, а также огромное количество наземного вооружения, вроде систем ПВО, БТР, САУ и других видов вооружения.

Как сообщалось ранее, в июле в СМИ появилась информация о том, что Варшава передала на нужды ВСУ около десятка своих ударных вертолетов Ми-24, более известных под неофициальным названием "Крокодил".