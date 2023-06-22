В ВСУ заинтриговали фото загадочной подвески МиГ-29: какие возможности мог получить истребитель (фото)

Возможно, украинские Миг-29 получили возможность запускать более массивные боеприпасы

Воздушные силы ВСУ заинтриговали украинцев, опубликовав фото украинского истребителя МиГ-29 с неизвестным пилоном для вооружения. Вероятно, теперь самолет может являться носителем нового западного вооружения.

Снимок опубликован в Twitter ВС ВСУ с лаконичной подписью: "Новый день – новые вызовы!".

Портал The Drive попытался разобраться, что за пилоны появились на как минимум, одном истребителе. Они размещены под крылом МиГ-29, где обычно крепятся пусковые установки АКУ-470 для ракет класса "воздух-воздух" Р-27Р. Авторы публикации предполагают, что украинские Миг-29 получили возможность запускать какие-то более массивные боеприпасы, либо в пилонах размещены средства радиоэлектронной борьбы или радиодетекции.

Подкрыловые пилоны на МиГ-29

По мнению специалистов, пилоны могут быть предназначены для переноса высокоточных авиабомб JDAM-ER. Другая версия – это могут быть ракеты класса "воздух-воздух" с полуактивным радиолокационным самонаведением AIM-7 Sparrow или авиационная модификация ракет от зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

Нельзя исключать и вариантов, что МиГ-29 мог быть оснащен противотанковыми ракетами Brimstone, противокорабельными ракетами Harpoon или ракетами "воздух-земля" Hellfire.

Еще одно объяснение появления на истребителе загадочной конструкции может быть в том, что украинские ВВС могли перейти на более эффективную тактику применения ракет HARM. Если раньше запуск ракеты производился "вслепую" в район действия вражеской ПВО, и ракета на месте сама находила цель, то сейчас могла появиться возможность запуска ракеты по конкретной установке ПВО, обнаруженной с помощью датчиков в пилоне.

Как рассказывал "Телеграф", Украина может получить шведские истребители Gripen. Наша страна давно проявляла интерес к приобретению шведского многоцелевого самолета четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen и сейчас этот вопрос, вероятно, сдвинулся с мертвой точки.