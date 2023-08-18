У рф освятили пам’ятник Сталіну — вражені навіть росіяни (відео)

У мережі вже активно обговорюють цю подію

У Великих російських Луках освятили пам’ятник Йосипу Сталіну, який кілька днів тому встановили на території заводу "Мікрон".

Про подію повідомляють російські ЗМІ.

"Участь у цьому заході без благословення та погодження з єпархіальним управлінням взяли священнослужителі Великолуцької єпархії. Наразі проводиться службова перевірка", — зазначили на сайті єпархії.

Там же зазначили, що дії священиків відображають їхні особисті погляди та переконання.

У мережі вже активно обговорюють цю подію. Цікаво, що самі росіяни шоковані тим, що побачили на відео.

Так, у коментарях пишуть таке:

Щодо самого пам’ятника, то його висота становить 8 метрів. На його відкритті представники заводу заявили, що "люди виявили бажання щодня, приходячи на роботу, бачити пам’ятник Йосипу Сталіну".

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла на розмову після того, як кремлівський диктатор володимир путін відзначився черговими скандальними заявами. Тоді він сказав, що західна частина Польщі є німецькими землями, переданими їй Сталіним.