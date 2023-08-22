Це відео потрібно дивитися всім: у мережі обговорюють щемливі кадри зустрічі ЗСУ у Роботиному

Місцевих жителів евакуювали

Внаслідок двох місяців завзятих боїв українські воїни прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів та увійшли до Роботино.

У мережі з’явилися зворушливі кадри, як місцеві жителі, які вижили в цьому пеклі, зустрічали ЗСУ.

Люди плакали, обіймали бійців, говорили "Хлопці, дякуємо" та дзвонили родичам з телефону одного з військових.

Дивлячись на ці кадри, важко стримати сльози — стільки болю та радості одночасно в очах людей, які пережили два місяці в епіцентрі боїв. Наші воїни евакуювали людей на БМП Бредлі.

"Доця, нас вивезли. Я знаю мам, я знаю. Не плач, ми вже все, ми вже вдома", — зі сльозами спілкуються врятована місцева мешканка та її дочка.

Жінка розповіла, що було дуже важко й психологічно й фізично — зникла вода, світло, не було хліба. Людям навесні вдалося посадити городи, між атаками вони бігали копати картоплю.

"Мали надію, що прийдуть наші і все буде добре, але ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли (ЗСУ, — ред.) несподівано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Ми дуже вдячні хлопцям", — каже вона.

У мережі шоковані, що весь цей час, два місяці жорстоких боїв, у Роботиному були люди. Саме такі кадри, як люди на звільнених територіях зустрічають наших воїнів зі сльозами та розповідають, як вони на них чекали, чітко показують, за що власне воюють ЗСУ.

"Весь цей час там були люди?! За село вже натурально 2,5 місяців йдуть криваві бої", "Я думав, що там вже ніякої живої душі крім ор*ів ...", "Зворушливе відео, його потрібно переглянути всім, хто пропонує переговори і віддати території", "Досі є "люди", що сичать ніби там тільки колаборанти залишилися. А такі відео чітко показують, за що власне ЗСУ воюють", "Дуже зворушливо! Дякую ЗСУ! Нехай дочекаються вас і в інших містечках і селах!", — пишуть українці в коментарях під відео.

Як повідомляв "Телеграф", ЗСУ мають успіх і на сході України — за минулий тиждень наші воїни звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку та утримують панівні висоти на північному фланзі Бахмута, загнавши росіян у пастку.