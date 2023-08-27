Отработали по 5 самолетам и ПВО: источник "Телеграфа" в СБУ рассказал об ударе по аэродрому в Курске

Российская ПВО успешно пропустила большую часть беспилотников

В ночь на 27 августа жители российского Курска слышали более десятка взрывов со стороны местного аэродрома. Как оказалось, "хлопки" были следствием успешной операции Украины.

Как сообщили источники "Телеграфа" в СБУ, контрразведчики из 13-го главного управления Службы безопасности атаковали аэродром с помощью беспилотников-камикадзе.

Всего было запущено значительное количество летательных аппаратов, которые успешно поразили четыре самолета Су-30 и один МиГ-29. Помимо того удары были нанесены по радарах комплекса С-300 и двум ЗПРК "Панцирь".

Источники сообщают, что российские средства ПВО смогли перехватить лишь очень незначительную часть всех украинских беспилотников, а остальные успешно достигли своих целей. Отмечается, что сами россияне жаловались на то, что слышали по меньшей мере 13 взрывов, а потому ночь для них выдалась насыщенной.

В СБУ говорят, что точная информация о последствиях атаки, а также количестве убитых и раненых будет известна в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, это не первая серия взрывов в Курской области в последние дни. Так в ночь на 22 августа там произошел взрыв на спиртовой базе.