Вночі в росії пролунали вибухи: безпілотник влетів у багатоповерхівку (фото, відео)

Інформації про постраждалих немає

В ніч проти 27 серпня у російському місті Курськ, де нещодавно був атакований безпілотником спиртзавод, прогриміло понад десять потужних вибухів. У рф говорять про нібито роботу ППО.

Після гучних вибухів у місті на деяких автомобілях працювала сигналізація. Про це пише Telegram-канал SHOT, посилаючись на слова очевидців події.

"Мешканці Курська повідомляють про гучні вибухи над містом. Попередньо спрацювала система ППО. Підписники повідомляють нам, що було чути кілька хлопків, на вулиці у деяких автомобілів увімкнулась сигналізація. Офіційної інформації поки що не було", — йдеться у повідомленні.

Інцидент також уже встигли прокоментувати у Міністерстві оборони рф. Там заявили, що засоби ППО нібито знищили в польоті два безпілотні літальні апарати над двома областями.

"27 серпня в нічні та ранкові години київським режимом було здійснено чергові спроби терористичних атак по території російської федерації із застосуванням БПЛА літакового типу. Черговими засобами ППО були виявлені та знищені у польоті два безпілотні літальні апарати над територією Брянської та Курської областей", — заявляє МО рф.

Водночас в одному з пабліків повідомили, що в Курську безпілотник врізався в багатоповерхівку.

"На деяких поверхах вибиті шибки, вибуховою хвилею також пошкоджені шибки в корпусі інженерного факультету Курського ГАУ", — повідомляється в Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Ростові-на-Дону прогримів ряд потужних вибухів. Внаслідок події в деяких будинках вилетіли шибки.