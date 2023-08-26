Вночі мешканців Москви налякали не лише вибухи, а й дивний вогонь: фото та відео
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Усі аеропорти столиці рф зупиняли роботу
Життя жителів російської столиці стає все більш тривожним — москву все частіше атакують безпілотники. У ніч на 26 серпня мешканців розбудили вибухи, влада заявила про атаку БПЛА, проте це не все, що турбувало москвичів минулої ночі.
Як повідомив у Telegram мер Москви сергій собянин, дрон нібито був знищений на підльоті до Москви в Істринському районі, а "постраждалих і руйнувань немає". Проте довіряти інформації офіційних російських джерел не можна, оскільки вони регулярно повідомляють спотворені чи не відповідні дійсності дані.
Проте мешканці Москви вночі повідомляли, що чують вибухи, пише Telegram-канал "ASTRA". За їхньою інформацією, вони звучали не лише в Істринському районі, а й на Рубльовці та в Хімках.
У міноборони Росії заявили, що безпілотник літакового типу мав намір атакувати об’єкти на території москви та підмосков’я. За даними відомства, його було збито. У мережі з’явилося відео моменту, як ППО збивають безпілотник.
Вже за усталеною "традицією", у всіх московських аеропортах оголошувався план "Ковер", всі рейси на виліт і приліт затримувалися. Щонайменше 24 авіарейси було затримано та 8 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво". На ранок робота аеропортів відновилася.
Крім цього, жителі Південного Сходу Москви повідомили про "стовп вогню", який вони бачили з вікон минулої ночі. Пізніше стало відомо, що це, ймовірно, планові роботи зі спалювання палива на місцевому НПЗ у Капотні.
Як повідомляв "Телеграф", Істринський район Підмосков’я потрапив під удар і 21 серпня. Тоді постраждало двоє людей.