Вночі мешканців Москви налякали не лише вибухи, а й дивний вогонь: фото та відео

Усі аеропорти столиці рф зупиняли роботу

Життя жителів російської столиці стає все більш тривожним — москву все частіше атакують безпілотники. У ніч на 26 серпня мешканців розбудили вибухи, влада заявила про атаку БПЛА, проте це не все, що турбувало москвичів минулої ночі.

Як повідомив у Telegram мер Москви сергій собянин, дрон нібито був знищений на підльоті до Москви в Істринському районі, а "постраждалих і руйнувань немає". Проте довіряти інформації офіційних російських джерел не можна, оскільки вони регулярно повідомляють спотворені чи не відповідні дійсності дані.

Істринський район на карті

Проте мешканці Москви вночі повідомляли, що чують вибухи, пише Telegram-канал "ASTRA". За їхньою інформацією, вони звучали не лише в Істринському районі, а й на Рубльовці та в Хімках.

У міноборони Росії заявили, що безпілотник літакового типу мав намір атакувати об’єкти на території москви та підмосков’я. За даними відомства, його було збито. У мережі з’явилося відео моменту, як ППО збивають безпілотник.

Вже за усталеною "традицією", у всіх московських аеропортах оголошувався план "Ковер", всі рейси на виліт і приліт затримувалися. Щонайменше 24 авіарейси було затримано та 8 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво". На ранок робота аеропортів відновилася.

Крім цього, жителі Південного Сходу Москви повідомили про "стовп вогню", який вони бачили з вікон минулої ночі. Пізніше стало відомо, що це, ймовірно, планові роботи зі спалювання палива на місцевому НПЗ у Капотні.

Як повідомляв "Телеграф", Істринський район Підмосков’я потрапив під удар і 21 серпня. Тоді постраждало двоє людей.