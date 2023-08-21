"Дякую ППО"? атака невідомих БПЛА наробила шуму в москві, вже відомі наслідки

Уламки впали прямо на житловий квартал

Атака невідомих безпілотників на Московську область не обійшлася без наслідків. Один із них наробив галасу в Істринському районі Підмосков’я.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на дані місцевої влади.

За їхніми даними, ППО окупантів змогла збити один літальний апарат, але його уламки впали прямо на житловий квартал, а саме на будинок у СНТ "Дорожник".

Внаслідок падіння уламків уже відомо про щонайменше двох постраждалих. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості: одна людина госпіталізована і ще одна відмовилася від допомоги.

"Вибиті вікна у трьох будинках", — каже губернатор.

Але є ще й непрямі наслідки атаки невідомих дронів. Так, наприклад, через те, що вранці 21 серпня московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово" тимчасово не приймали і не відправляли рейси, у столиці рф не змогли приземлитися півсотні літаків.

Варто зазначити, що Істринський район є обителем зла відомої російської пропагандистки маргарити симоньян. Вона, до речі, так раділа падінню БПЛА, що сама розкрила цю інформацію про себе.

"Дякую нашій ППО, що без жертв і руйнувань", — писала тоді вона.

Нагадаємо, що через півтора року москву путінської "спецоперації" вже чи не щодня кошмарять невідомі безпілотники. Про найгучніші випадки ви можете дізнатися з матеріалу "Телеграфа" , де ми згадували, де і як падали дрони в столиці рф і якими були збитки.

Раніше ми писали про те, що 11 серпня в районі Карамишевської набережної пролунав вибух. Як виявилося, столицю росії атакував безпілотник.