Гаряче літо з безпілотниками у москві. Куди і як вони прилітали (мапа)

Серпень став місяцем падіння дронів у діловому районі "Москва-сіті"

Від кружляння безпілотників над кремлем до падіння невідомого БПЛА на одну з будівель ділового району "Москва-сіті" цієї ночі. Літо-2023 має всі шанси запам'ятатися мешканцям російської столиці та її заможних околиць як одне із найспекотніших завдяки роботі загадкових дронів.

"Телеграф" згадує, де та як вони падали і якими були збитки:

Де падали дрони у москві та підмосков'ї

Від початку травня безпілотники атакували столицю рф вісім разів. Тричі удари приходилися на престижний серед російської еліти район скляних хмарочосів "Москва-сіті", також були частими атаки на Рубльовку, де мешкають російські скоробагатьки.

3 травня. кремль

У ніч на 3 травня два безпілотники вибухнули над куполом Сенатського палацу у кремлі. Керівництву рф такий хід подій не сподобався і події назвали терактом, спробою замаху на президента володимира путіна. Хоча рф звинуватила у замаху Україну, підтверджень не було.

Згодом в інтернеті з'явилися два відеозаписи. На одному записі дрон летить над Красною площею і вибухає біля купола Сенатського палацу, потім видно дим. На іншому відео дрон прилітає з іншого напрямку і врізається прямо в будинок, після чого на даху починається пожежа.

Масштаби збитків: у пошкодженому дроном палаці Кремля справді були кабінети та кремлівська квартира володимира путіна. Перед вибухом путін приймав у цій квартирі голову КНР Сі Цзіньпіна. Але самого путіна вночі у кабінеті не було, тому, на жаль, його не зачепило.

30 травня. Елітна Рубльовка

міноборони росії похизувалося тим, що 30 травня попередило атаку восьми безпілотників, які летіли на російську столицю. Але відео у Telegram-каналах стверджували трошки інакше — дрони попадали на ділянці вздовж Рубльово-Успенського шосе, де розташовані заміські будинки російської еліти. Повідомлення про вибухи та імовірну роботу ППО надходили з Одинцова, Барвихи, Красногорська.

Окрім цього, три дрони були збиті російським ППО над багатоповерхівками у самій москві — уламки впали у будинки на вул. Профсоюзній, Ленінському проспекті та на вул. Атласова у Новій москві (територія московської області, приєднана до столиці у 2012 році).

4 липня. Аеропорт "Внуково" та нова москва

У ніч проти 4 липня два безпілотники збили у новій москві неподалік селища Валуєво, ще один дрон збили в Калузькій області, що межує з новою москвою. Один із збитих БпЛА впав у районі Кубинки Московської області, можливо, він атакував військову частину. У Кубинці розташована авіабаза, там також дислокується бригада повітрянодесантних військ.

Зазначимо, що поблизу Валуєвого розташований аеропорт "Внуково", тому близько десятка авіарейсів, які мали сісти там, було перенаправлено до інших аеропортів. Аеропорт офіційно повідомив про "обмеження на прийом та випуск літаків з технічних причин".

24 липня

Вранці 24 липня уламки одного із безпілотників упали на нежитлову будівлю на Комсомольському проспекті, 17, — за 500 метрів від головної будівлі Міністерства оборони росії (саме відомство розташоване Фрунзенській набережній), а уламки іншого пошкодили московський бізнес-центр "Леруа Мерлен" на проспекті Ліхачова.

На Комсомольському проспекті могла розташовуватися військова частина, де за версією влади США базується секретний підрозділ хакерів ГРУ.

Масштаби збитків: розбите скло біля магазинів і у квартирах.

Фото наслідків можна побачити тут:

30 липня. "Москва-сіті"

У ніч на 30 липня у діловий центр, що розташований в одному із хмарочосів "Москва-сіті", врізалися два дрони. У цьому корпусі були розташовані офіси Мінпромторгу, Мінекономрозвитку та Мінзв'язку. Також постраждала вежа із назвою "Око-2" та один із хмарочосів IQ-кварталу. А так зсередини виглядав офіс російського Мінкомзв'язку у БЦ "Москва-сіті", куди "завітав" дрон-камікадзе:

1 серпня. Знову "Москва-сіті"

У ніч на 1 серпня безпілотник врізався у фасад вежі у районі "Москва-сіті". Будівля була пошкоджена на рівні 21-го поверху у тій же вежі, що й під час попередньої атаки. Було пошкоджене скло на 150 м. кв. Зазначимо, що на 21 поверсі у будівлі розташоване Міністерство економічного розвитку рф.

А Міноборони рф повідомило, що збило ще кілька дронів у двох районах підмосков'я: Одинцівському й Нарофоминському.

Результати чергового влучання дрону у одну з будівель "Москва-сіті"

6 серпня. околиці москви

Внаслідок нальоту беспілотників у московському аеропорту "Внуково" були відкладені посадки і злети всіх рейсів через невпізнаний безпілотник, помічений в Московській області. Уламки збитого дрона травмували літнього чоловіка та завдали певної шкоди наземним будівлям у місті Подольськ.

У цьому ж Подольску 6 серпня спалахнула фабрика спортивних виробів "Леко".

11 серпня. москва

У п'ятницю, 11 серпня, у москві прогриміли вибухи, над аеропортом Внуково закрили повітряний простір через БПЛА. Тоді уламки безпілотника впали у парковій зоні Карамишевської набережної. Тоді окупанти жалілися, буцімто у безпосередній близькості від місця падіння опинилася лікарня №67.

18 серпня

Дим після падіння БПЛА у "Москва-сіті"

У ніч на п'ятницю, 18 серпня, безпілотник впав на території московського "Експоцентру" на Червонопресненській набережній, з одного боку від якого розташована будівля уряду рф, а з іншого — "Москва-Сіті". На відео з камер спостережень було видно яскравий спалах від вибуху:

Масштаби збитків: спочатку мер москви повідомив про знищення безпілотника та падіння уламків від нього у зоні "Експоцентру". А міноборони рф сказало про падіння на нежитлову будівлю, БПЛА змінив траєкторію польоту через "вплив за ним засобів ураження ППО.

Судячи з фото на восьмому павільйоні обвалилася обшивка фасаду та був пошкоджений дах Припинялися польоти у всіх чотирьох московських аеропортах. Раніше під час атак безпілотників на Москву обмежували польоти максимум у двох аеропортах ("Внуково" та "Домодєдово").

До речі, "бавовна" лунає не лише у москві. Раніше "Телеграф" писав, що в порту Новоросійська 18 серпня спалахнула потужна пожежа.