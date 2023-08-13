Іранські дрони російського виробництва: окупанти б’ють по Україні новими БПЛА (фото)

Завод, який Іран будував у росії, ймовірно, вже запрацював

У росії почали не лише виготовляти власну версію іранських дронів-камікадзе "Шахед", а й застосовувати їх по Україні. Усередині розбитих БПЛА знайшли запчастини, які використовується для виготовлення власних дронів.

Про це сказано в повідомленні британської дослідницької групи Conflict Armament Research, яка вивчила два збиті ЗСУ безпілотники. У доповіді сказано, що на вигляд БПЛА нагадували іранські "Шахеди", але комплектуючі були російськими.

Так, усередині знищеного дрона знайшли електронні модулі, які рф використовує для будівництва своїх розвідувальних БПЛА. Через це іноземні дослідники дійшли висновку, що збиті дрони "Герань-2" зробили в росії, а не в Ірані. До того ж конструкція корпусу та внутрішні модулі теж відрізняються від дронів іранського виробництва. Інші деталі російських БПЛА, так само як і іранських, були зроблені за межами росії, а якщо точніше, то у 22 компаніях із 7 різних країн. Експертам вдалося визначити приблизно 100 компонентів у більш ніж 30 модулях у збитих дронах.

Найбільше деталей було випущено фірмами з Китаю, Швейцарії та США, а ще 12 компонентів було завезено до росії вже після повномасштабного вторгнення в Україну та накладення санкцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США знайшли та показали докази того, що в російському Татарстані будують завод із виробництва іранських безпілотників.