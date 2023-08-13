Иранские дроны российского производства: оккупанты бьют по Украине новыми БПЛА (фото)

Завод, который Иран строил в россии, вероятно, уже заработал

В россии начали не только изготавливать собственную версию иранских дронов-камикадзе "Шахед", но и применять их по Украине. Внутри разбитых БПЛА нашли запчасти, которые россия используется для изготовления собственных дронов.

Об этом сказано в сообщении британской исследовательской группы Conflict Armament Research, которая изучила два сбитых ВСУ беспилотника. В докладе сказано, что по внешнему виду БПЛА напоминали иранские "Шахеды", но комплектующие были российскими.

Так, внутри уничтоженного дрона нашли электронные модули, которые рф использует для строительства своих разведывательных БПЛА. Из-за этого иностранные исследователи пришли к выводу, что сбиты дроны "Герань-2" сделали в россии, а не в Иране. Вдобавок к этому конструкция корпуса и внутренние модули тоже отличаются от дронов иранского производства. Остальные детали российских БПЛА, также как и иранских, были произведены за пределами россии, а если точнее, то в 22 компаниях из 7 разных стран. Экспертам удалось определить примерно 100 компонентов в более чем 30 модулях в сбитых дронах.

Больше всего деталей были выпущены фирмами из Китая, Швейцарии и США, а еще 12 компонентов были завезены в россию уже после полномасштабного вторжения в Украину и наложения санкций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США нашли и показали доказательства того, что в российском Татарстане строят завод по производству иранских беспилотников.