Торговцы смертью: иран строит в рф завод по производству дронов-убийц

Предприятие будет расположено в Татарстане, в особой экономической зоне "Алабуга"

Несмотря на упорно распространяющие в сети слухи о якобы плачевном состоянии здоровья владимира путина, бесноватый кремлевский фюрер, похоже, не собирается отправляться на тот свет, и намерен прожить еще не один год, продолжая войну против Украины.

К такому выводу можно прийти из сообщения, которое сделал спикер Белого дома Джон Кирби о том, что иран поставляет в россию материалы для строительства завода по производству дронов и, соответственно, продолжения кровавой войны против Украины.

В своем заявлении Кирби ссылался на данные разведки США, передает AP.

По его словам, США располагают информацией о том, что россия получает от ирана материалы, необходимые для строительства завода по производству беспилотников, который может начать работать в первые месяцы следующего года.

Предприятие будет расположено в российской особой экономической зоне "Алабуга" (Елабужский район Татарстана).

"Мы озабочены тем, что россия сотрудничает с ираном для производства иранских БПЛА внутри рф", – сказал Кирби.

Согласно рассекреченной разведывательной информации, дроны и материалы для производства новых смертоносных вооружений транспортируются в рф по Каспийскому морю.

Более того, речь идет не только о дронах: согласно данным разведки, россия предложила Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в частности по производству ракет, электроники и ПВО.

"Это полномасштабное оборонное партнерство, которое вредит и Украине, и соседям ирана, и международному сообществу. Мы продолжаем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и прекращать эту деятельность, в том числе путем предоставления информации общественности, и мы готовы делать больше", – сказал Кирби.

Как известно, о том, что иран оказывает россии помощь в войне против Украины, стало известно в августе 2022 года. Тогда агентство Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что тегеран поставил россии сотни дронов-камикадзе. Вскоре рф начала массово применять иранские беспилотники для атак на мирные украинские города, а также на объекты критической инфраструктуры.

В сентябре МИД Украины обвинил иран в соучастии в преступлении агрессии рф против Украины из-за поставок тегераном оружия россии и инициировал разрыв дипломатических отношений.

иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения рф в Украину. В США опровергали эту информацию.

Санкции против ирана за передачу россии дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.

Напомним, что недавно появились доказательства того, что иран таки продавал или продает боеприпасы россии, которая ведет кровавую войну против украинского народа. Так, британский телеканал Sky News опубликовал вероятный контракт, заключенный между Тегераном и Москвой. Журналисты заверяют, что документ может быть первым весомым доказательством того, что иран помогает вооружением путинскому режиму.