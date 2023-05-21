"Сидит на наркотиках, начался тремор": известный астролог раскрыл проблемы путина со здоровьем

Влад Росс не отбрасывает в сторону мнения, что российского диктатора могут убить

Известный украинский астролог Влад Росс, ранее заявивший о кончине президента россии в бункере, рассказал, какие проблемы у владимира путина со здоровьем и умрет ли он своей смертью.

В интервью unian специалист поделился, что у кровавого российского диктатора четвертая стадия рака и ему становится только хуже.

"Он постоянно сидит на наркотиках. Более того, у диктатора начался тремор. Он трижды за месяц делал лучевую терапию, но она ему не помогла", — сказал астролог.

Однако, как отмечает Влад Росс, не стоит рассчитывать, что путин умрет от онкологии. Есть большая вероятность, что лидера страны-агрессорши просто убьют. "Его скорее убьют, потому что никто не захочет терпеть его так долго. Тем более, в рф есть люди, которые уже готовы совершить дворцовый переворот", — заявил астролог.

Ранее Влад Росс рассказал, кто может предать и убить президента россии владимира путина. По словам астроэксперта, это может быть человек из близкого окружения российского диктатора. Также экстрасенс Максим Гордеев заявил, что путин работает с магическими ритуалами.