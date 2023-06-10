Торговці смертю: іран будує в росії завод для виробництва дронів-убивць

Підприємство буде розташоване в Татарстані, в особливій економічній зоні "Алабуга"

Незважаючи на чутки про нібито жалюгідний стан здоров’я володимира Путіна, біснуватий кремлівський фюрер, схоже, не збирається вирушати на той світ, і має намір прожити ще не один рік, продовжуючи війну проти України.

Такого висновку можна дійти з повідомлення, яке зробив спікер Білого дому Джон Кірбі про те, що іран постачає до росії матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів і, відповідно, продовження кривавої війни проти України.

У своїй заяві Кірбі посилався на дані розвідки США, повідомляє AP.

За його словами, США мають інформацію про те, що росія отримує від ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників, який може почати працювати в перші місяці наступного року.

Підприємство буде розташоване в російській особливій економічній зоні "Алабуга" (Єлабузький район Татарстану).

"Ми стурбовані тим, що росія співпрацює з іраном для виробництва іранських БПЛА всередині росії", - сказав Кірбі.

Згідно з розсекреченою розвідувальною інформацією, дрони та матеріали для виробництва нових смертоносних озброєнь транспортуються в росію Каспійським морем.

Більше того, йдеться не лише про дрони: згідно з даними розвідки, росія запропонувала ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, зокрема щодо виробництва ракет, електроніки та ППО.

"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить і Україні, і сусідам ірану, і міжнародній спільноті. Ми продовжуємо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб викривати і припиняти цю діяльність, у тому числі шляхом надання інформації публічності, і ми готові робити більше". – сказав Кірбі.

Як відомо, про те, що іран надає росії допомогу у війні проти України, стало відомо у серпні 2022 року. Тоді агентство Associated Press, посилаючись на джерела у розвідці, повідомило, що тегеран поставив росії сотні дронів-камікадзе. Незабаром росія почала масово застосовувати іранські безпілотники для атак на мирні українські міста, а також на об’єкти критичної інфраструктури.

У вересні МЗС України звинуватило іран у співучасті у злочині агресії росії проти України через постачання тегераном зброї росії та ініціювало розрив дипломатичних відносин.

іран спочатку заперечував постачання дронів російської армії. 5 листопада в МЗС ірану визнали, що такі поставки були, але запевнили, що йдеться про "обмежену кількість безпілотників" та поставки "за кілька місяців" до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. У США спростовували цю інформацію.

Санкції проти ірану за передачу росії дронів-камікадзе ввели низка країн, зокрема США, Великобританію та ЄС.

Нагадаємо, що нещодавно з’явилися докази того, що іран таки продавав чи продає боєприпаси росії, яка веде криваву війну проти українського народу. Так, британський телеканал Sky News опублікував ймовірний контракт, укладений між тегераном та москвою. Журналісти запевняють, що документ може бути першим доказом того, що іран допомагає озброєнням путінському режиму.