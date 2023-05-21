"Сидить на наркотиках, почався тремор": відомий астролог розкрив проблеми путіна зі здоров’ям

Влад Росс не відкидає у бік думки, що російського диктатора можуть вбити

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше заявив про смерть президента росії в бункері, розповів, які проблеми у володимира путіна зі здоров’ям і чи помре він своєю смертю.

В інтерв’ю unian спеціаліст поділився, що у кривавого російського диктатора четверта стадія раку і йому стає лише гірше.

"Він постійно сидить на наркотиках. Більш того, у диктатора почався тремор. Він тричі на місяць робив променеву терапію, але вона йому не допомогла", — сказав астролог.

Однак, як зазначає Влад Росс, не варто розраховувати, що путін помре від онкології. Є велика ймовірність, що лідера країни-агресорки просто вб’ють. "Його швидше вб’ють, тому що ніхто не захоче терпіти його так довго. Тим більше, у рф є люди, які вже готові здійснити палацовий переворот", — заявив астролог.

Раніше Влад Росс розповів, хто може зрадити та вбити президента росії володимира путіна. За словами астроексперта, це може бути людина із близького оточення російського диктатора. Також екстрасенс Максим Гордєєв заявив, що путін працює з магічними ритуалами.