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Жаркое лето с беспилотниками в москве. Куда и как они прилетали (карта)

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Последствия падения обломков БПЛА в российской столице Новость обновлена 18 августа 2023, 19:20
Последствия падения обломков БПЛА в российской столице. Фото Коллаж "Телеграфа"

Август стал месяцем падения дронов в деловом районе "Москва-сити"

От кружения беспилотников над кремлем до падения неизвестного БПЛА на одно из зданий делового района "Москва-сити" этой ночью. Лето-2023 имеет все шансы запомниться жителям российской столицы и ее состоятельных окрестностей как одна из самых жарких благодаря работе загадочных дронов.

"Телеграф" вспоминает, где и как они падали и каким был ущерб:

Где падали дроны в москве и подмосковье

С начала мая беспилотники атаковали столицу россии восемь раз. Трижды удары приходились на престижный среди российской элиты район стеклянных небоскребов "Москва-сити", также были частыми атаки на Рублевку, где живут российские олигархи.

3 мая. кремль

В ночь на 3 мая два беспилотника взорвались над куполом Сенатского дворца в кремле. Руководству россии такой ход событий не понравился и события назвали терактом, попыткой покушения на президента владимира путина. Хотя россия обвинила в покушении Украину, подтверждений не было.

Впоследствии в интернете появились две видеозаписи. На одной записи дрон летит над Красной площадью и взрывается у купола Сенатского дворца, затем виден дым. На другом видео дрон прилетает по другому направлению и врезается прямо в дом, после чего на крыше начинается пожар.

Масштабы ущерба: в поврежденном дроном дворце Кремля действительно были кабинеты и кремлевская квартира владимира путина. Перед взрывом путин принимал в этой квартире главу КНР Си Цзиньпина. Но самого путина ночью в кабинете не было поэтому, к сожалению, его не задело.

30 мая. Элитная Рублевка

минобороны россии похвасталось тем, что 30 мая предупредило атаку восьми беспилотников, летевших на российскую столицу. Но видео в Telegram-каналах утверждали несколько иначе — дроны попадали на участки вдоль Рублево-Успенского шоссе, где расположены загородные дома российской элиты. Сообщения о взрывах и вероятной работе ПВО поступали из Одинцова, Барвихи, Красногорска.

Кроме этого, три дрона были сбиты российским ПВО над многоэтажками в самой москве — обломки упали в дома по ул. Профсоюзный, Ленинский проспект и на ул. Атласова в новой москве (территория московской области, присоединенная к столице в 2012 году).

4 июля. Аэропорт "Внуково" и новая москва

В ночь на 4 июля два беспилотника сбили в новой москве неподалеку от поселка Валуево, еще один дрон сбили в Калужской области, граничащей с новой москвой. Один из сбитых БПЛА упал в районе Кубинки Московской области, возможно, он атаковал воинскую часть. В Кубинке расположена авиабаза, там также дислоцируется бригада воздушно-десантных войск.

Отметим, что вблизи Валуева расположен аэропорт "Внуково", поэтому около десятка сесть там авиарейсов были перенаправлены в другие аэропорты. Аэропорт официально сообщил об "ограничениях на прием и выпуск самолетов по техническим причинам".

24 июля

Утром 24 июля обломки одного из беспилотников упали на нежилое здание на Комсомольском проспекте, 17,в 500 метрах от главного здания Министерства обороны россии (само ведомство расположено Фрунзенской набережной), а обломки другого повредили московский бизнес-центр "Леруа Мерлен".

На Комсомольском проспекте могла размещаться военная часть, где по версии властей США базируется секретное подразделение хакеров ГРУ.

Масштабы ущерба: разбиты стекла возле магазинов и в квартирах.

Фото последствий можно увидеть здесь:

30 июля. "Москва-сити"

В ночь на 30 июля в деловой центр, расположенный в одном из небоскребов "Москва-сити", врезались два дрона. В этом корпусе находились офисы Минпромторга, Минэкономразвития и Минсвязи. Также пострадала башня с названием "Око-2" и один из небоскребов IQ-квартала. А так изнутри выглядел офис российского Минкомсвязи в БЦ "Москва-сити", куда "посетил" дрон-камикадзе.

1 августа. Снова "Москва-сити"

В ночь на 1 августа беспилотник врезался в фасад башни в районе "Москва-сити". Здание было повреждено на уровне 21 этажа в той же башне, что и во время предварительной атаки. Было повреждено стекло на 150 кв. Отметим, что на 21 этаже в здании расположено Министерство экономического развития России.

А Минобороны РФ сообщило, что сбило еще несколько дронов в двух районах подмосковья: Одинцовском и Нарофоминском.

1 августа атака на москва-сити
Результаты очередного попадания дрона в одно из зданий "Москва-сити"

6 августа. окрестности москвы

В результате налета беспилотников в московском аэропорту "Внуково" были отложены посадки и взлеты всех рейсов из-за неопознанного беспилотника, замеченного в Московской области. Обломки сбитого дрона травмировали пожилого мужчину и нанесли определенный ущерб наземным зданиям в городе Подольск.

В этом же Подольске 6 августа загорелась фабрика спортивных изделий "Леко".

11 августа. москва

В пятницу, 11 августа, в москве прогремели взрывы, над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство из-за БПЛА. Тогда обломки беспилотника упали в парковой зоне Карамишевской набережной. Тогда оккупанты жаловались, будто в непосредственной близости от места падения оказалась больница №67.

18 августа

Дрон взорвался в ночь на 18 августа в Москве.
Дым после падения БПЛА в "Москва-сити"

В ночь на пятницу, 18 августа, беспилотник упал на территории московского "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной, с одной стороны от которого расположено здание правительства РФ, а с другой — "Москва-Сити". На видео с камер наблюдений была видна яркая вспышка от взрыва:

Масштабы ущерба: сначала мэр москвы сообщил об уничтожении беспилотника и падении обломков от него в зоне "Экспоцентра". А минобороны РФ сказало о падении на нежилое здание, БПЛА изменил траекторию полета из-за "влияния за ним средств поражения ПВО.

Судя по фото на восьмом павильоне обрушилась обшивка фасада и была повреждена крыша. Прекращались полеты во всех четырех московских аэропортах. Ранее во время атак беспилотников на москву ограничивали полеты максимум в двух аэропортах ("Внуково" и "Домодедово").

Кстати, "хлопок" звучит не только в москве. Ранее "Телеграф" писал, что в порту Новороссийска 18 августа вспыхнул мощный пожар.

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#Москва #БПЛА #Дроны