Жаркое лето с беспилотниками в москве. Куда и как они прилетали (карта)

Август стал месяцем падения дронов в деловом районе "Москва-сити"

От кружения беспилотников над кремлем до падения неизвестного БПЛА на одно из зданий делового района "Москва-сити" этой ночью. Лето-2023 имеет все шансы запомниться жителям российской столицы и ее состоятельных окрестностей как одна из самых жарких благодаря работе загадочных дронов.

"Телеграф" вспоминает, где и как они падали и каким был ущерб:

Где падали дроны в москве и подмосковье

С начала мая беспилотники атаковали столицу россии восемь раз. Трижды удары приходились на престижный среди российской элиты район стеклянных небоскребов "Москва-сити", также были частыми атаки на Рублевку, где живут российские олигархи.

3 мая. кремль

В ночь на 3 мая два беспилотника взорвались над куполом Сенатского дворца в кремле. Руководству россии такой ход событий не понравился и события назвали терактом, попыткой покушения на президента владимира путина. Хотя россия обвинила в покушении Украину, подтверждений не было.

Впоследствии в интернете появились две видеозаписи. На одной записи дрон летит над Красной площадью и взрывается у купола Сенатского дворца, затем виден дым. На другом видео дрон прилетает по другому направлению и врезается прямо в дом, после чего на крыше начинается пожар.

Масштабы ущерба: в поврежденном дроном дворце Кремля действительно были кабинеты и кремлевская квартира владимира путина. Перед взрывом путин принимал в этой квартире главу КНР Си Цзиньпина. Но самого путина ночью в кабинете не было поэтому, к сожалению, его не задело.

30 мая. Элитная Рублевка

минобороны россии похвасталось тем, что 30 мая предупредило атаку восьми беспилотников, летевших на российскую столицу. Но видео в Telegram-каналах утверждали несколько иначе — дроны попадали на участки вдоль Рублево-Успенского шоссе, где расположены загородные дома российской элиты. Сообщения о взрывах и вероятной работе ПВО поступали из Одинцова, Барвихи, Красногорска.

Кроме этого, три дрона были сбиты российским ПВО над многоэтажками в самой москве — обломки упали в дома по ул. Профсоюзный, Ленинский проспект и на ул. Атласова в новой москве (территория московской области, присоединенная к столице в 2012 году).

4 июля. Аэропорт "Внуково" и новая москва

В ночь на 4 июля два беспилотника сбили в новой москве неподалеку от поселка Валуево, еще один дрон сбили в Калужской области, граничащей с новой москвой. Один из сбитых БПЛА упал в районе Кубинки Московской области, возможно, он атаковал воинскую часть. В Кубинке расположена авиабаза, там также дислоцируется бригада воздушно-десантных войск.

Отметим, что вблизи Валуева расположен аэропорт "Внуково", поэтому около десятка сесть там авиарейсов были перенаправлены в другие аэропорты. Аэропорт официально сообщил об "ограничениях на прием и выпуск самолетов по техническим причинам".

24 июля

Утром 24 июля обломки одного из беспилотников упали на нежилое здание на Комсомольском проспекте, 17, — в 500 метрах от главного здания Министерства обороны россии (само ведомство расположено Фрунзенской набережной), а обломки другого повредили московский бизнес-центр "Леруа Мерлен".

На Комсомольском проспекте могла размещаться военная часть, где по версии властей США базируется секретное подразделение хакеров ГРУ.

Масштабы ущерба: разбиты стекла возле магазинов и в квартирах.

Фото последствий можно увидеть здесь:

30 июля. "Москва-сити"

В ночь на 30 июля в деловой центр, расположенный в одном из небоскребов "Москва-сити", врезались два дрона. В этом корпусе находились офисы Минпромторга, Минэкономразвития и Минсвязи. Также пострадала башня с названием "Око-2" и один из небоскребов IQ-квартала. А так изнутри выглядел офис российского Минкомсвязи в БЦ "Москва-сити", куда "посетил" дрон-камикадзе.

1 августа. Снова "Москва-сити"

В ночь на 1 августа беспилотник врезался в фасад башни в районе "Москва-сити". Здание было повреждено на уровне 21 этажа в той же башне, что и во время предварительной атаки. Было повреждено стекло на 150 кв. Отметим, что на 21 этаже в здании расположено Министерство экономического развития России.

А Минобороны РФ сообщило, что сбило еще несколько дронов в двух районах подмосковья: Одинцовском и Нарофоминском.

Результаты очередного попадания дрона в одно из зданий "Москва-сити"

6 августа. окрестности москвы

В результате налета беспилотников в московском аэропорту "Внуково" были отложены посадки и взлеты всех рейсов из-за неопознанного беспилотника, замеченного в Московской области. Обломки сбитого дрона травмировали пожилого мужчину и нанесли определенный ущерб наземным зданиям в городе Подольск.

В этом же Подольске 6 августа загорелась фабрика спортивных изделий "Леко".

11 августа. москва

В пятницу, 11 августа, в москве прогремели взрывы, над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство из-за БПЛА. Тогда обломки беспилотника упали в парковой зоне Карамишевской набережной. Тогда оккупанты жаловались, будто в непосредственной близости от места падения оказалась больница №67.

18 августа

Дым после падения БПЛА в "Москва-сити"

В ночь на пятницу, 18 августа, беспилотник упал на территории московского "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной, с одной стороны от которого расположено здание правительства РФ, а с другой — "Москва-Сити". На видео с камер наблюдений была видна яркая вспышка от взрыва:

Масштабы ущерба: сначала мэр москвы сообщил об уничтожении беспилотника и падении обломков от него в зоне "Экспоцентра". А минобороны РФ сказало о падении на нежилое здание, БПЛА изменил траекторию полета из-за "влияния за ним средств поражения ПВО.

Судя по фото на восьмом павильоне обрушилась обшивка фасада и была повреждена крыша. Прекращались полеты во всех четырех московских аэропортах. Ранее во время атак беспилотников на москву ограничивали полеты максимум в двух аэропортах ("Внуково" и "Домодедово").

Кстати, "хлопок" звучит не только в москве. Ранее "Телеграф" писал, что в порту Новороссийска 18 августа вспыхнул мощный пожар.