Ночью жителей москвы напугали не только взрывы, но и странный огонь: фото и видео
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Все аэропорты столицы рф останавливали работу
Жизнь жителей российской столицы становится все более беспокойной — москву все чаще атакуют беспилотники. В ночь на 26 августа жителей разбудили взрывы, власти заявили об атаке БПЛА, однако это не все, что тревожило москвичей минувшей ночью.
Как сообщил в Telegram мэр москвы сергей собянин, дрон якобы был уничтожен на подлете к Москве в Истринском районе, а "пострадавших и разрушений нет". Однако доверять информации официальных российских источников нельзя, так как они регулярно сообщают искаженные либо не соответствующие действительности данные.
Однако жители москвы ночью сообщали, что слышат взрывы, пишет Telegram-канал "ASTRA". По их информации, они звучали не только в Истринском районе, но и на Рублевке, и в Химках.
В минобороны рф, заявили, что беспилотник самолетного типа намеревался атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья. По данным ведомства, он был сбит. В сети появилось видео момента, как ПВО сбивают беспилотник.
Уже по устоявшейся "традиции", во всех московских аэропортах объявлялся план "Ковер", все рейсы на вылет и прилет задерживались. По меньшей мере 24 авиарейса были задержаны и 8 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". К утру работа аэропортов возобновилась.
Кроме этого, жители Юго-Востока Москвы сообщили о "столбе огня", который они видели из окон минувшей ночью. Позже стало известно, что это, вероятно, плановые работы по сжиганию топлива на местном НПЗ в Капотне.
Как сообщал "Телеграф", Истринский район Подмосковья попал под удар и 21 августа. Тогда пострадало двое людей.