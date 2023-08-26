Ночью жителей москвы напугали не только взрывы, но и странный огонь: фото и видео

Все аэропорты столицы рф останавливали работу

Жизнь жителей российской столицы становится все более беспокойной — москву все чаще атакуют беспилотники. В ночь на 26 августа жителей разбудили взрывы, власти заявили об атаке БПЛА, однако это не все, что тревожило москвичей минувшей ночью.

Как сообщил в Telegram мэр москвы сергей собянин, дрон якобы был уничтожен на подлете к Москве в Истринском районе, а "пострадавших и разрушений нет". Однако доверять информации официальных российских источников нельзя, так как они регулярно сообщают искаженные либо не соответствующие действительности данные.

Истринский район на карте

Однако жители москвы ночью сообщали, что слышат взрывы, пишет Telegram-канал "ASTRA". По их информации, они звучали не только в Истринском районе, но и на Рублевке, и в Химках.

В минобороны рф, заявили, что беспилотник самолетного типа намеревался атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья. По данным ведомства, он был сбит. В сети появилось видео момента, как ПВО сбивают беспилотник.

Уже по устоявшейся "традиции", во всех московских аэропортах объявлялся план "Ковер", все рейсы на вылет и прилет задерживались. По меньшей мере 24 авиарейса были задержаны и 8 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". К утру работа аэропортов возобновилась.

Кроме этого, жители Юго-Востока Москвы сообщили о "столбе огня", который они видели из окон минувшей ночью. Позже стало известно, что это, вероятно, плановые работы по сжиганию топлива на местном НПЗ в Капотне.

Как сообщал "Телеграф", Истринский район Подмосковья попал под удар и 21 августа. Тогда пострадало двое людей.